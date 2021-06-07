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    連面紙販賣機零錢也貪 羅東林管處技術士遭判5年半

    農業委員會羅東林管處吳姓技術士，以人頭標得自己辦理的清潔維護標案，還偽授權，於竹林車站附近公廁裝設面紙販賣機，貪取販賣機內的零錢，遭判5年6個月徒刑。（記者林敬倫攝）

    農業委員會羅東林管處吳姓技術士，以人頭標得自己辦理的清潔維護標案，還偽授權，於竹林車站附近公廁裝設面紙販賣機，貪取販賣機內的零錢，遭判5年6個月徒刑。（記者林敬倫攝）

    2021/06/07 13:19

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］農委會羅東林管處吳姓技術士，以人頭標得自己辦理的南澳、冬山與太平山等工作站的清潔維護標案，他甚至還偽造宜蘭縣智障者權益促進會授權，未經林管處同意，於竹林車站附近公廁裝設面紙販賣機，還貪取販賣機內的零錢，一共詐得18萬餘元；全案法院審結，判吳男5年6個月徒刑，褫奪公權3年，全案可上訴。

    判決指出，53歲吳男為羅東林管處技術士，主要工作為負責辦理羅東林管處所轄，南澳、冬山、太平山、礁溪與台北等5個工作站的清潔招標作業，其中，南澳、太平山與冬山工作站因位於原住民地區，依原住民保障法應由原住民個人、機構法人或團體承包。

    吳本身不具原住民身分，卻以具原住民身分但已死亡的楊姓男子為人頭，再以父親位於羅東的企業社地址，取得縣府商業登記後，投標自記承辦的清潔標案，順利得標。

    更誇張的是，吳男連面紙販賣機的零錢也要貪，在負責羅東林管處羅東林業文化園區的督導作業時，未經林管處同意，擅自在竹林車站附近停車場，裝設面紙販賣機，並將內部的零錢據為己有，且為取信長官裝設面紙販賣機合乎法規，他還偽造宜蘭縣智障者權益促進會授權函文。

    吳男共詐得18餘萬元，全案在吳的長官驚覺有異後，報請廉政署偵辦而曝光。

    法院審理時，吳男辯稱自己非企業社負責人，只是有協助楊姓友人辦理招標作業；但法官查出，該企業社地址為吳男父親所有，公司的登記與變更事項，均為被告代辦，由此可知，他與企業社關係非比尋常。

    法官認為，楊姓男子的女兒也不知情父親有開清潔公司，且該公司員工都認為，公司的實際負責人為吳男，全案審結，法官認定吳涉犯貪汙治罪條例與偽造文書等罪，但因實質侵害法益的數量，未如形式上罪數之鉅，判吳5年6個月徒刑，褫奪公權3年，全案可上訴。

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