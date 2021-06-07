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    首頁　>　社會

    男襲胸「從右邊摸到左邊」 被逮竟辯「人胖不小心碰到」

    基隆地院近日審結，認定賴男觸犯性騷擾防治法，判關2月，得易科罰金6萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定賴男觸犯性騷擾防治法，判關2月，得易科罰金6萬元。（記者吳昇儒攝）

    2021/06/07 13:04

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕賴姓男子去年10月17日晚間，酒後行經基隆市精一路時，竟伸手襲擊路旁女子小惠（化名）胸部。小惠及其哥哥攔下賴男，雙方發生肢體衝突。小惠還被賴男扯破上半身衣物，憤而提告。賴男被逮後，卻辯稱是自己人胖走路顛簸，不小心碰到。基隆地院近日審結，認定賴男觸犯性騷擾防治法，判關2月，得易科罰金6萬元。

    賴男向法官表示，案發當時確實有和小惠等人擦身而過，沒有襲胸的意圖，只是自己人胖手上拿東西，加上有脊椎側彎、頸部有骨刺等因素，走路顛簸，可能因此不小心撞上並排行走的女子。後來就被對方及其家屬毆打，不小心撕破女子衣物。

    小惠（化名）則向法官指稱，當時她與母親、哥哥、姪女準備返家，卻遇到賴男迎面而來，對方有先讓路給母親及哥哥走，但走過她身邊時，卻突然伸手襲胸，還從右邊摸到左邊，她趕緊將對方的手撥開，並大喊「你幹嘛摸我胸部」，賴男卻沒有反應。

    哥哥聽到喊叫聲後，馬上問賴男「欸，你幹嘛摸我妹妹」，兩個人就打起來了，自己過去幫忙時還被拉破衣服。

    法官審理後認為，被害人姪女於現場目擊，證稱有看見賴男刻意伸手摸姑姑的胸部，比對其證詞與現場目擊者相同，互為補強，認定賴男觸犯性騷擾防治法，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元；另撕破被害人衣物部分，因是在發生肢體衝突時不慎撕毀，並非故意，故毀損部分判處無罪。

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