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    首頁　>　社會

    屏東夫妻同登笠頂山 夫疑似跌落山谷身亡

    救援畫面。（警方提供）

    救援畫面。（警方提供）

    2021/06/07 14:40

    首次上稿 10:33
    更新時間 14:40

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣昨天（6日）下大豪雨，屏東市一對夫妻下午相偕爬笠頂山，結果先生疑似跌落山谷身亡，警義消救援過程中，1名義消還遭到青竹絲咬傷，所幸送醫治療後無大礙，今天（7日）中午已出院。

    警方調查，家住屏東市的饒姓夫妻6日下午3時相約攀爬笠頂山，從第三登山口入山，兩人約走了1個小時路程到5K之處，見雨勢又轉大，饒夫（55歲）提議應趕緊下山，並由饒夫走在前頭，兩人相距一段路程。

    警方表示，饒妻下山期間，曾聽聞一聲呼喊，但查四周無異，就持續下山至第三登山口。到登山口卻未見饒夫抵停車場，於晚間6時30分許報案，經瑪家消防分隊及佳義派出所出動出動警消救援，於晚間10時許在4至5K處尋獲饒夫，但已無生命跡象。

    饒妻向警方表示，夫妻平常即有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且夫平日並無心血管等慢性疾病。內埔警方已製作相關筆錄報驗，以釐清死因。

    屏東縣消防局也表示，是在6日晚間約6時30分受理報案表示其與先生前往笠頂山，一度以為先生先行下山，至約定時間，遲遲未見其先生，即向消防局請求協助，立即派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往，共計派遣各式車輛5車15人，於晚間10時特搜大隊副大隊長陳世鴻回報發現失聯者跌落山谷,距步道約150公尺處，已無生命徵象，現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口，後續交家屬及員警處理。

    救難人員到場時在樹欉搜救時，29歲施姓義消的左手中指和食指中間，遭到青竹絲咬傷，送醫注射血清觀察後無大礙，已於今天中午出院。

    屏東縣政府表示，昨日的天候非常不適合前往山區登山，不但發生令人遺憾的意外，還有義消在搜救過程遭蛇咬。呼籲山友，山一直都在，不要在天候不佳的情況下冒然登山。此外，因為疫情嚴峻，地方希望外地遊客不要上山的心情可以體會，但本案應是一般的登山意外事件，與疫情封山不宜混為一談。

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