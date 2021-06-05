酒吧假關門真營業 北市警首度查獲移請裁罰

「JK Bar」酒吧被警方查獲假關門真營業。（記者邱俊福翻攝）

2021/06/05 14:33

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區一家無牌照的「JK Bar」酒吧，今天凌晨無視防疫停業規定，關起門做生意，對外偷偷讓熟識客人上門消費，北市警信義分局三張犁派出所獲報上門稽查，6名男女客人馬上自後門溜走，而原本否認營業的祝姓老闆，被眼尖警員發現櫃檯上有客人消費簽帳單後，只好承認違法營業，被警方依「傳染病防治法」函請衛生權責機關裁罰；這是北市首件八大行業假關門真營業被查獲的案件。

警方調查，該「JK Bar」酒吧為無照營業，店外沒有招牌，平時以接熟客為主。因沒有依實名制、消毒、量體溫等防疫相關規定，警方將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰，另違規聚會、特定場所未依規定停業等，也將依法開罰6萬至30萬元，皆函請衛生機關裁罰；至於無牌照營業部分，則將行文給主管機關商業處進行查處。

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今日凌晨1時許，警方接獲民眾報案稱北市信義路四段上的「JK Bar」酒吧疑似正在偷偷營業，警方據報到場後，發現店外沒有相關招牌，經敲門許久，該酒吧祝姓老闆才開門，讓警員進入稽查。

祝某一開始向警員表達是返回店內整理網路線，並無營業也沒有顧客上門消費，但眼尖員警發現櫃檯上有當日消費簽帳單與客人進出登記資料。祝某見紙包不住火，才表達確實有營業，且飲酒客人於警方到場前，皆已離去。

警方經調閱周遭監視器，發現有6名男女從酒吧後門從容離去，隨即依違反相關防疫規定，檢具相關事證函請權責衛生機關裁罰。

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6名男女消費客人從後門從容離去。（記者邱俊福翻攝）

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