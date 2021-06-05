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    嘉義「消失的情人節」場景 賓士車差點消失在海裡

    嘉義縣東石壽島有輛賓士車輛落海。（民眾提供）

    嘉義縣東石壽島有輛賓士車輛落海。（民眾提供）

    2021/06/05 12:50

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉白水湖壽島，去年因國片「消失的情人節」在此處拍攝而爆紅，許多民眾前來遊玩；昨天下午1名釣客駕駛賓士車來釣魚，疑對路況不熟，停車時意外滑落至廢棄鹽田，卡住無法行駛，因漲潮，海水逐漸淹沒，車主趕緊逃出，但賓士車差點滅頂消失在海水中，車主請吊車協助，才將愛車吊起運回。

    東石鄉民昨天下午發現有賓士車輛在壽島在海水中接近滅頂，有鄉民將照片貼到臉書社團「東石之美」，引起鄉民議論；海巡人員表示，昨天下午3點多，獲知壽島有車輛不慎滑落廢棄鹽田，車輛卡住無法行駛，人員自行脫困，後來因海水漲潮，車輛被淹；經瞭解，車主是來此處釣魚，幸好逃出脫困，請民眾來此遊玩時，要注意潮汐及觀景安全。

    白水湖壽島因國片「消失的情人節」在此拍攝而爆紅，許多遊客、影迷探訪拍攝場景，堤岸旁有一處舊時魚塭工寮，因地層下陷廢棄後，遺留下蹲式馬桶，遊客可在此蹲著欣賞無敵海景及壯闊的夕陽雲彩，成為熱門景點。

    當地的掌潭村長蕭榮馨說，賓士車主請吊車來拖吊，因為漲潮，耗費好幾個小時，直到晚上6、7點才吊走，當地社區經營觀光多年，去年因「消失的情人節」而爆紅，是個休閒好去處，然而民眾來此休閒，也要注意自身安全。

    嘉義縣東石壽島有輛賓士車輛落海，通知請警方協助。（民眾提供）

    嘉義縣東石壽島有輛賓士車輛落海，通知請警方協助。（民眾提供）

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