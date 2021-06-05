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    這時候還揪出去玩！16少男少女凌晨車聚 警喝令解散函送查處

    16名青少年3日凌晨騎機車群聚在宮廟前，警方現場開立稽查紀錄表後喝令解散，並將全案函送衛生局查處。（記者廖雪茹翻攝）

    16名青少年3日凌晨騎機車群聚在宮廟前，警方現場開立稽查紀錄表後喝令解散，並將全案函送衛生局查處。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/06/05 09:56

    ［記者廖雪茹／新竹報導］全國防疫三級警戒，禁止室外10人以上群聚，新竹縣竹東鎮卻有16名年約17、18歲的青少年，3日凌晨騎機車群聚在宮廟前，疑似相約出遊，警方巡邏發現後，現場開立稽查紀錄表並喝令解散，隨後將全案函送衛生局查處。

    竹縣竹東警分局表示，竹東派出所所長林達偉、警員朱偉誠、黃子睿、陳相如、周鈺城等5人，3日凌晨0點執行巡邏勤務時，在竹東鎮環山路普照宮平台處，發現有16名高中二、三年級的男女學生停車群聚，疑似相約騎機車出遊。員警隨即向現場人員宣導，防疫三級警戒期間，禁止室外10人以上群聚的規定，並要求青少年保持社交距離。

    警方現場依規開立稽查紀錄表，並請現場青少年逐一簽名，以降低接觸機會，並再次叮嚀青少年遵守防疫規定，以免讓自己陷入易受感染的風險之中，最後要求眾人立即解散。

    竹東警分局表示，依據中央流行疫情指揮中心公告，於防疫第三級警戒期間，禁止室內5人以上，室外10人以上集會。違反者依《傳染病防治法》第37條第一項第一款及同法第67條規定，可處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。警方呼籲民眾，務必遵守各項防疫禁令，切勿以身試法，以免害人害己。

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    竹東地區16名青少年3日凌晨騎機車群聚在宮廟前，疑似相約出遊。（記者廖雪茹翻攝）

    竹東地區16名青少年3日凌晨騎機車群聚在宮廟前，疑似相約出遊。（記者廖雪茹翻攝）

    16名高中二、三年級的男女學生停車群聚，疑似相約騎機車出遊。（記者廖雪茹翻攝）

    16名高中二、三年級的男女學生停車群聚，疑似相約騎機車出遊。（記者廖雪茹翻攝）

    16名高中二、三年級的男女學生停車群聚，疑似相約騎機車出遊。（記者廖雪茹翻攝）

    16名高中二、三年級的男女學生停車群聚，疑似相約騎機車出遊。（記者廖雪茹翻攝）

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