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    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了

    史上最大詐貸、金額高達470億元的潤寅案，台北地院去年分判潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦26年與28年徒刑，2人的女兒楊宇晨則被依湮滅證據及洗錢等罪判刑3年4月。楊宇晨獲500萬元交保，每週需要到警察局報到3次，但被這波武漢肺炎疫情嚇到，日前向法院聲請改為每週報到一次獲准。（擷取自臉書）

    史上最大詐貸、金額高達470億元的潤寅案，台北地院去年分判潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦26年與28年徒刑，2人的女兒楊宇晨則被依湮滅證據及洗錢等罪判刑3年4月。楊宇晨獲500萬元交保，每週需要到警察局報到3次，但被這波武漢肺炎疫情嚇到，日前向法院聲請改為每週報到一次獲准。（擷取自臉書）

    2021/06/04 20:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕史上最大詐貸、金額高達470億元的潤寅案，台北地院去年分判潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦26年與28年徒刑，2人的女兒楊宇晨則被依湮滅證據及洗錢等罪判刑3年4月。楊宇晨獲500萬元交保，與共犯王振賢（王音之胞弟）每週需要到警察局報到3次，但2人被這波武漢肺炎疫情嚇到，日前向法院聲請改為每週報到一次獲准。

    楊宇晨主張，交保後均按時於每週一、三、五向派出所報到，且均遵期到庭，但近日因武漢肺炎（COVID-19）本土疫情持續嚴峻，疫情警戒至第三級，為避免定期報到所增加接觸風險，並考量受理報到機關防疫能量，請法官准許免除原應定期向派出所報到的處分，倘認不宜免除報到處分，則請酌情減少報到次數為每週1次。王振賢主張與楊宇晨雷同，，他還強調自己罹有狹心症等疾病，身體狀況不如常人健康。

    高院審酌全案情節、審理進度及2人涉案程度、健康狀況、定時報到等情形，及具保及限制出境、出海在案，原審考量無再羈押的必要，已諭令2人每週報到三次，目前雖不宜完全解除前揭報到限制，但將報到次數減為每週1次，應仍能達到保全被告的目的。

    高院認為兩人並無每週3次前往報到的必要，且報到的主要目的是在確保被告日後能遵期到庭，評議後裁定改為只要在每週五下午4至6時之間，至指定派出所報到即可。

    楊宇晨因湮滅證據等案件，偵查中經檢察官聲請羈押，於2019年9月21日裁定予以羈押，又裁定於同年11月21日起延長羈押2月，經檢察官起訴，原審法院於2020年1月10日執行羈押，同年4月10日起延長羈押2月，到了去年4月29日，裁定500萬元交保，並限制出境、出海，且應於每週一、三、五下午5時前至派出所報到。原審法院去年12月31日判決楊宇晨犯湮滅、隱匿刑事證據罪及洗錢罪，應執行有期徒刑3年4月，併科罰金150萬元，

    王振賢也因湮滅證據等案，2019年11月2日裁定羈押，2020年年4月29日300萬元交保，並限制出境、出海，每週需到派出所報到三次，去年12月31日被依犯湮滅、隱匿刑事證據罪及洗錢等罪罪，判刑3年2月，併科罰金120萬元。

    楊文虎、王音之夫婦近20年來，以不實交易及借新還舊等方式，向多家金融機構詐貸470億餘元，犯行爆發後，檢察官先攔下要出境的楊宇晨，再透過司法互助方式，把潛逃國外的楊文虎與王音之押回台灣受審，由於兩人有落跑黑歷史，至今仍被羈押。

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