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    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次

    調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良夫婦，被依財產來源不明罪，雙雙遭到收押，另相關的調查人員行政懲處則在今天公布。（記者林嘉東翻攝）

    調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良夫婦，被依財產來源不明罪，雙雙遭到收押，另相關的調查人員行政懲處則在今天公布。（記者林嘉東翻攝）

    2021/06/04 19:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局航業調查處基隆站遺失6.5公斤安非他命證物案，從原先單純的丟毒事件，演變為疑似調查官盜賣毒品的貪瀆大案，目前仍由桃園地檢署偵辦中。調查局先前已就此事件發布兩波調職懲處，如今行政調查結果出爐，時任航基站副主任林聖智、毒品案件承辦人詹孟霖以及督察莊國橋等3人，被認定貽誤公務，各被記1大過。

    時任航基站主任張益豐、調查官鄭翊，分別因督導不周及未落實點交毒品，各被記過2次。至於疑似全案始作俑者的航基站前組長徐宿良（已停職），現因涉財產來源不明罪，與妻子一同被羈押禁見，其行政懲處將等桃檢偵結之後另作處分。

    檢調調查，前年11月，基隆海關抽驗查獲6.5公斤的「毒郵包」，送交航基站追緝，承辦人詹孟霖委託菜鳥調查官鄭翊，將毒品送至調查局本部鑑識科學處鑑定，不料遲未接到鑑科處通知領回，詹孟霖去電詢問，才得知鑑科處竟「從未收到送件」，經追問鄭翊，鄭翊才稱不小心搞丟毒品。當時航基站丟失毒品後默默吃案，相關承辦人員私下尋找毒品1年多卻毫無所獲，直到消息曝光，航基站才向上通報，引起調查局長呂文忠震怒。

    今年3月29日，桃檢指揮調查局北機站搜索徐宿良的基隆住處及銀行保管箱，4月1日公布查扣證物清單，包括徐宿良夫婦名下的8個帳戶，合計87萬元、實體現金170萬元，以及包括賓士GLB200、E200、馬自達 CX5等3輛車輛，CHANEL包10個、LV包4個、HERMES包6個、Gucci包2個，以及FENDI、CELINE、BV包3個；另查扣手錶29支，包括Rolex、Panerai、Omega、Hermes、Corum、Franck Muller、Round Well、BMW、Audemars Piguet等知名品牌。

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