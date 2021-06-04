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    首頁　>　社會

    從中國攜2粒肉粽入境挨罰20萬 翁辯是「肉末」被判敗訴

    張姓男子從中國入境台灣時，被海關查出身上攜帶2粒肉粽沒申報挨罰20萬，他不服提行政訴訟。基隆地院認定，肉粽內為整塊豬肉，判張敗訴。（記者林嘉東攝）

    張姓男子從中國入境台灣時，被海關查出身上攜帶2粒肉粽沒申報挨罰20萬，他不服提行政訴訟。基隆地院認定，肉粽內為整塊豬肉，判張敗訴。（記者林嘉東攝）

    2021/06/04 16:46

    〔記者林嘉東、張文川／綜合報導〕張姓男子去年10月從中國入境台灣時，被海關查出身上攜帶2粒肉粽沒申報，當時因政府全力防堵非洲豬瘟，張當場被罰20萬，但他不服，以粽內豬肉僅是「肉末」為由提起行政訴訟。基隆地院依農委會提供肉粽剖面照，認定為整塊豬肉，原處分並無違誤，判張敗訴，​仍可上訴。

    判決指出，75歲張男去年10月從中國上海搭機入境台北松山機場；張入境時被海關人員發現他身上有3粒粽子；其中，2粒為「蛋黃鮮肉粽」，但張並沒有申報。

    由於當時政府全力防堵非洲豬瘟，農委會更將罰責從1萬5千元提高至100萬元。農委會動植物防疫檢疫局依違反動物傳染病防治條例，開罰張20萬元。

    張不滿提訴願被駁回後，再提行政訴訟官司；基隆地院審理時，張抗辯指出，他攜帶的2粒肉粽，是以竹葉包覆於外，他自始不知其中竟含有2小粒肉品，直到檢疫人員將肉粽對半剖開，才知內藏微細肉末。

    再說，肉粽重0.42公斤，隱藏的豬肉微細肉末的量連0.01公斤都不到，更未見蛋黃肉餡，原處分的認定顯有違誤。

    不過，法官依農委會提供的資料發現，檢疫人員將肉粽剖開後，內藏的豬肉並非張所說的「細碎肉末」，實為整塊豬肉（由剖面照片推測約長4.65公分、寬2.11公分，無論如何都不可能將其歸類為「肉末」），認為張的主張，顯然為刻意混淆事實與虛構，原處分並無違誤之處，因此判張敗訴，可上訴。

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