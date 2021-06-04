為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鄉長好友喬工程底價 秘書竟攤開採購文件讓廠商拍

    懲戒法院判劉員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判劉員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    2021/06/04 16:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹北埔鄉公所劉姓村幹事擔任鄉公所秘書時，得知與鄉長交好的廠商想了解工程底價，竟指示承辦人把招標文件拿到祕書室，供廠商自行閱覽及拍攝。新竹地檢署接獲檢舉，指揮廉政署偵辦，新竹地院以洩密罪判劉員6月徒刑，懲戒法院日前再判他降一級改敘。

    判決指出，劉員2017年擔任北埔鄉公所秘書，負責襄助鄉長綜理鄉務，獲得授權，代理處理採購事宜，包括核定底價，因而取得北埔鄉公所依政府採購法所辦理「106年度北埔鄉農業工程」採購案的招標文書。採購案招標文件中的詳細預算價目表，因載有各項工程的單價、複價，若外洩將造成相關廠商不公平競爭，屬國防以外應祕密的文書。

    2017年9月間，一名想要投標的廠商想要探詢底價，評估是否要投標，要求劉員讓他知道工程底價。劉員考量廠商跟鄉長關係良好，竟然指示不知情的建設課承辦人，將工程採購案招標文件送至秘書室，提供給廠商自行閱覽，還任由廠商拍攝工程詳細預算價目表。

    檢察官接獲檢舉，指揮廉政署偵辦，提起公訴，新竹地院以公務員洩漏中華民國國防以外應秘密之文書罪，處有期徒刑6月，得易科罰金36萬元。

    劉員主張自己擔任公職20餘年，連續獲得13年考績甲等殊榮，但2019年間，由原擔任行政室主任（7-8職等）職位，被降調為課員（5-7職等），2020年間，再次被降調為村幹事（4-6職等），他對降級坦然接受。他認為，鄉公所要相關責任全部歸罪於他，但他已被記過1次行政懲處，希望懲戒法院判他不受懲戒或從輕懲處。

    懲戒法院指出，劉員除觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第4條所定，即公務員有絕對保守政府機關機密的義務，對於機密事件不得洩漏。其違失行為，導致公眾喪失對其職位的尊重及執行職務的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

    懲戒法院認為，本案事證明確，審酌劉員利用經辦業務機會，將應秘密之文書資料洩漏予廠商，破壞公務員執行公務應純正的形象，損及人民信賴及政府機關信譽，評議後判降一級改敘，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
    2019/10/30 16:48

    洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
    圍標海軍油漆標案洩底價竟稱商業道德 通通判刑
    2019/05/28 20:46

    圍標海軍油漆標案洩底價竟稱商業道德 通通判刑
    涉洩LED燈標案採購數量 台鐵職員判無罪
    2018/09/14 18:37

    涉洩LED燈標案採購數量 台鐵職員判無罪
    收回扣賺颱風財判刑12年定讞 前大里市長：無言、失望
    2018/06/07 20:44

    收回扣賺颱風財判刑12年定讞 前大里市長：無言、失望
    前台中縣大里市長收回扣賺颱風財 判刑12年定讞
    2018/06/07 16:50

    前台中縣大里市長收回扣賺颱風財 判刑12年定讞
    社會今日熱門
    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處
    2021/06/03 19:39

    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩
    2021/06/03 18:33

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救
    2021/06/03 18:39

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字
    2021/06/03 23:17

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播