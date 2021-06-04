鄉長好友喬工程底價 秘書竟攤開採購文件讓廠商拍

懲戒法院判劉員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

2021/06/04 16:41

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹北埔鄉公所劉姓村幹事擔任鄉公所秘書時，得知與鄉長交好的廠商想了解工程底價，竟指示承辦人把招標文件拿到祕書室，供廠商自行閱覽及拍攝。新竹地檢署接獲檢舉，指揮廉政署偵辦，新竹地院以洩密罪判劉員6月徒刑，懲戒法院日前再判他降一級改敘。

判決指出，劉員2017年擔任北埔鄉公所秘書，負責襄助鄉長綜理鄉務，獲得授權，代理處理採購事宜，包括核定底價，因而取得北埔鄉公所依政府採購法所辦理「106年度北埔鄉農業工程」採購案的招標文書。採購案招標文件中的詳細預算價目表，因載有各項工程的單價、複價，若外洩將造成相關廠商不公平競爭，屬國防以外應祕密的文書。

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2017年9月間，一名想要投標的廠商想要探詢底價，評估是否要投標，要求劉員讓他知道工程底價。劉員考量廠商跟鄉長關係良好，竟然指示不知情的建設課承辦人，將工程採購案招標文件送至秘書室，提供給廠商自行閱覽，還任由廠商拍攝工程詳細預算價目表。

檢察官接獲檢舉，指揮廉政署偵辦，提起公訴，新竹地院以公務員洩漏中華民國國防以外應秘密之文書罪，處有期徒刑6月，得易科罰金36萬元。

劉員主張自己擔任公職20餘年，連續獲得13年考績甲等殊榮，但2019年間，由原擔任行政室主任（7-8職等）職位，被降調為課員（5-7職等），2020年間，再次被降調為村幹事（4-6職等），他對降級坦然接受。他認為，鄉公所要相關責任全部歸罪於他，但他已被記過1次行政懲處，希望懲戒法院判他不受懲戒或從輕懲處。

懲戒法院指出，劉員除觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第4條所定，即公務員有絕對保守政府機關機密的義務，對於機密事件不得洩漏。其違失行為，導致公眾喪失對其職位的尊重及執行職務的信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

懲戒法院認為，本案事證明確，審酌劉員利用經辦業務機會，將應秘密之文書資料洩漏予廠商，破壞公務員執行公務應純正的形象，損及人民信賴及政府機關信譽，評議後判降一級改敘，可上訴。

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