為了一句話重摔7歲童造成頭部重創 狠心柔道教練起訴被從重求刑

檢方偵辦後發現，何聰樂疑因不滿黃童罵「大笨蛋」，將黃童摔成撞傷，恐成植物人。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2021/06/04 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市7歲黃姓學童，今年4月間到校外上柔道課時遭教練何聰樂、廖姓學長輪流重摔後顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，檢察官查出何男強行要黃童做雙抽袖，黃童累得起不來，罵「教練是大笨蛋」，何一怒之下將黃童過肩摔、丟體拋摔，導致黃童重傷昏迷，中樞神經衰竭，至今仍有生命危險，且可能成植物人，台中地檢署今天依傷害致重傷害罪起訴何男，聲明法院加重其刑。

至於受何男命令，對黃童連摔數十次的廖姓學童，外界認為他學柔道5年多，比黃童年長，也具身材優勢，卻對體型相對弱小的黃童連續重摔，廖童可能是共犯，要負起刑事與民事之責，另外，黃童的父親，也告發廖童涉案，不過，台中地檢署指出，少年事件處理法規定，年滿12歲兒童觸法，才會移送少年法庭處理，廖童尚未年滿12歲，不會移送少年法庭處置，但會請中市政府社會局與教育局注意與輔導。

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這起令人髮指的惡行，源於何聰樂（無教練證）從2015年起，在中市豐原體育館地下室免費教學生學柔道，國小一年級、年僅7歲的黃姓學童，今年4月8日拜師學柔道，4月21日晚間8時30分，何男要求黃童做「摔100次雙吊袖」（抓住對方袖子，讓對方重心不穩，伺機摔倒對方），黃童拒絕，何男改要求50下，黃童還是拒絕，何男竟對黃童施以「袈裟壓制」（用手鉤住頸部，壓制地上），痛苦不堪的黃童連呼「不要壓了」，何男又要求黃童做45下「雙吊袖」，黃童在被壓制的痛苦中，只能應允，何男也才放開黃童。

不料，何男剛放開黃童，卻又指示廖姓學童，對黃童做45下的「雙吊袖」，摔了20多次、30次，黃童已倒地不起，何男威脅，「3秒不起來就加1下」，黃童卻回嘴「教練是大笨蛋」，這一句話，埋下何男重摔黃童的引火線。

黃童回嘴後站起來，廖童又繼續摔黃童1、2次，黃童倒地不起，沒想到具絕對身材與體重技術優勢的何男，竟將黃童施以過肩摔、丟體、拋摔、壓制，腦部可能已受傷的黃童不斷說頭痛，還把柔道服腰帶解下來，要還給何男（指不再學柔道），何男竟說是「係假欸（是假的）」，又繼續摔10多下，黃童頭部多次撞擊地板，疑腦部受創而嘔吐。

黃童嘔吐且有明顯不適症狀，何男還不善罷甘休，又指示廖童去摔黃童，直到黃童睜著眼睛、無反應，其舅舅趕緊將黃童送醫，傷勢為顱內出血、頭部與四肢瘀傷或擦挫傷，中樞衰竭、昏迷指數3，目前仍昏迷不醒，有成為植物人的可能。

目前羈押中的何男偵查時辯稱，黃童當時無外傷，「所以我誤判，繼續叫他練習，造成這麼大傷害，我有很大過失」，廖姓學童則指證說，教練（何男）「他（黃童）有說腳會痛，被摔在地上時會哭，賴皮不起來，何教練就對黃弟弟做袈裟壓制」，他也指證說，黃童罵何教練「教練是大笨蛋」，何教練雖沒有什麼反應，卻對黃童施以壓制、拋摔、丟體、過肩摔等。

另一學童也指證說，何男曾經生氣，另一熊姓學童則作證說，當天年幼剛學柔道的學童有4人，但何男卻只摔黃童一人，其他3人沒有被摔。

台中地檢署認為，何男上述行徑，是有傷害的犯意，但卻導致重傷害的後果，觸犯刑法第277條，傷害致重傷害罪，可處3年至10年徒刑，如果致死，可處7年以上至無期徒刑，另外，何男故意對兒童犯罪，聲明法院依兒童及少年福利與權益保障法，對何男加重量刑。

黃童被重摔數十次，已有嘔吐等明顯不適症狀，但教練何聰樂（圖左）卻說「係假欸（是假的）」。（資料照）

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