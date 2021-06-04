為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    東方德班輪衝撞高雄港碼頭案 國家運安會介入調查

    東方德班輪底部有明顯水花，凸顯相關人員進行「倒車」控制，但關鍵在何時發現偏航？何時開始緊急處置？（記者洪定宏翻攝）

    東方德班輪底部有明顯水花，凸顯相關人員進行「倒車」控制，但關鍵在何時發現偏航？何時開始緊急處置？（記者洪定宏翻攝）

    2021/06/04 12:06

    ［記者洪定宏／高雄報導］東方德班輪（OOCL DURBAN）昨天上午在高雄港偏航，擦撞陽明海運永明輪、撞倒2部橋式起重機及約50個貨櫃倒塌，造成1人受傷、2人受困獲救，損失約「10億元」。因為案發過程影像怵目驚心，震撼國際航運界，除交通航港局，國家運輸安全調查委員會也介入調查。

    據了解，調查重點主要為東方德班輪的航跡、航速、風力、風向與海流的影響、航管中心錄音檔、船長與引水人處置過程等等，至少需要1週至2週的時間，才能過濾釐清。

    不過，根據分析，如果東方德班輪完全失控、船長及引水人沒有緊急應變，貨輪肯定直接衝撞70號碼頭，但查看永明輪損壞程度，卻只是「擦痕」，連「凹陷」都沒有，加上影片顯示東方德班輪底部不斷冒出水花，證明船上人員試圖「倒車」，最後「拉回」，所以沒有直接大角度碰撞。但因橋式起重機已伸出作業中，東方德班輪的船橋碰觸而撞倒貨櫃起重機。

    另外，台灣港務公司聲稱航管中心發現東方德班輪偏航時，曾呼叫示警，但未獲回應。不過，相關單位必須調出所有錄音檔，且要仔細判讀比對，過濾呼叫內容，才能釐清。

    由於東方德班輪未承載貨櫃，屬空船，吃水較淺，相對容易受風力與海流的影響，但航速是否過快？導致太早切進或偏航而無法挽回？都必須調閱資料才能判讀。

    在船長及引水人方面，通常引水人必須登船，到駕駛艙與船長會合，給予航行建議，但因船長及船員都是外國籍，礙於疫情，引水人只能在駕駛艙外，以無線電聯繫。

    因此，相關單位會先要求船長及主要船員提出書面說明，再依其內容提問；引水人雖然也是先提書面說明，並擇日當面約談。

    綜合以上分析，除了基本的水文與天氣資料，調查關鍵包括東方德班輪有無「超速」？相關人員何時發現偏航？何時開始進行處置？進行處置前，相關人員在做甚麼？對話內容為何？

    東方德班輪（左）雖然擦撞永明輪（右），所幸只是「擦痕」。（記者洪定宏翻攝）

    東方德班輪（左）雖然擦撞永明輪（右），所幸只是「擦痕」。（記者洪定宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄港意外／「太早切進水道」發現示警來不及修正
    2021/06/04 05:30

    高雄港意外／「太早切進水道」發現示警來不及修正
    已示警還撞上高雄港天車！航港局將取肇事貨櫃輪VDR判讀
    2021/06/03 19:40

    已示警還撞上高雄港天車！航港局將取肇事貨櫃輪VDR判讀
    貨櫃船撞高雄港碼頭起重機1傷 高市勞工局協助保障受傷勞工權益
    2021/06/03 15:12

    貨櫃船撞高雄港碼頭起重機1傷 高市勞工局協助保障受傷勞工權益
    高雄港貨輪撞倒起重機1傷 2工人一度受困
    2021/06/03 14:33

    高雄港貨輪撞倒起重機1傷 2工人一度受困
    貨櫃輪撞高雄港陽明碼頭 1工人左前臂割傷送醫
    2021/06/03 12:47

    貨櫃輪撞高雄港陽明碼頭 1工人左前臂割傷送醫
    社會今日熱門
    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處
    2021/06/03 19:39

    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩
    2021/06/03 18:33

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救
    2021/06/03 18:39

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字
    2021/06/03 23:17

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播