東方德班輪衝撞高雄港碼頭案 國家運安會介入調查

東方德班輪底部有明顯水花，凸顯相關人員進行「倒車」控制，但關鍵在何時發現偏航？何時開始緊急處置？（記者洪定宏翻攝）

2021/06/04 12:06

［記者洪定宏／高雄報導］東方德班輪（OOCL DURBAN）昨天上午在高雄港偏航，擦撞陽明海運永明輪、撞倒2部橋式起重機及約50個貨櫃倒塌，造成1人受傷、2人受困獲救，損失約「10億元」。因為案發過程影像怵目驚心，震撼國際航運界，除交通航港局，國家運輸安全調查委員會也介入調查。

據了解，調查重點主要為東方德班輪的航跡、航速、風力、風向與海流的影響、航管中心錄音檔、船長與引水人處置過程等等，至少需要1週至2週的時間，才能過濾釐清。

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不過，根據分析，如果東方德班輪完全失控、船長及引水人沒有緊急應變，貨輪肯定直接衝撞70號碼頭，但查看永明輪損壞程度，卻只是「擦痕」，連「凹陷」都沒有，加上影片顯示東方德班輪底部不斷冒出水花，證明船上人員試圖「倒車」，最後「拉回」，所以沒有直接大角度碰撞。但因橋式起重機已伸出作業中，東方德班輪的船橋碰觸而撞倒貨櫃起重機。

另外，台灣港務公司聲稱航管中心發現東方德班輪偏航時，曾呼叫示警，但未獲回應。不過，相關單位必須調出所有錄音檔，且要仔細判讀比對，過濾呼叫內容，才能釐清。

由於東方德班輪未承載貨櫃，屬空船，吃水較淺，相對容易受風力與海流的影響，但航速是否過快？導致太早切進或偏航而無法挽回？都必須調閱資料才能判讀。

在船長及引水人方面，通常引水人必須登船，到駕駛艙與船長會合，給予航行建議，但因船長及船員都是外國籍，礙於疫情，引水人只能在駕駛艙外，以無線電聯繫。

因此，相關單位會先要求船長及主要船員提出書面說明，再依其內容提問；引水人雖然也是先提書面說明，並擇日當面約談。

綜合以上分析，除了基本的水文與天氣資料，調查關鍵包括東方德班輪有無「超速」？相關人員何時發現偏航？何時開始進行處置？進行處置前，相關人員在做甚麼？對話內容為何？

東方德班輪（左）雖然擦撞永明輪（右），所幸只是「擦痕」。（記者洪定宏翻攝）

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