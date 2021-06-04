獨家》北港溪河堤公園狗群圍咬落單民眾影片曝光 已有4人受傷

男子在北港溪河堤公園受到狗黨圍攻，只能倒著行走。（截取自民眾提供影片）

2021/06/04 12:36

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣北港鎮北港溪河堤公園是民眾平日休閒運動場所，近幾個月來開始有野狗集結成黨，目前這群「狗黨」已有12隻以上，並開始對落單民眾圍攻，至少已有4人被咬傷，受到驚嚇者更是不計其數，動植物防治所長廖培志表示，這群狗黨太過精明，連日做各種嚐試捕捉，至今還在努力中。

這群狗黨集結的原因主要是因為有民眾前往餵食，北港鎮東陽里里長吳春美接獲陳情表示，近來遭到北港河堤公園集結的狗黨攻擊事件不計其數，已有4位民眾被咬傷，都是咬到腳和屁股，有人肉都被咬掉了。

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民眾提供的兩段影片中，一名男子遭到近10隻野狗圍攻，男子不敢往前走，只能以倒退的方式慢慢退，而狗黨非常凶狠，包圍狂吠，還不斷試圖上前咬人；另一段穿白色上衣男子也是落單後遭到狗黨圍攻，在倒退走的過程中還差點跌倒，幸好有另一名男子持掃把趕過來揮打狗黨，狗黨才散開，影片內容相當驚險。

吳春美表示，受到狗黨攻擊的民眾都非常害怕，而倒退過程中一旦跌倒，就可能被狗黨一圍而上撕咬，非常恐怖，已將影片和陳情書送交雲林縣政府，希望協助解決。

廖培志表示，連日雲林縣動植物防治所派出多位專業人員前往以食物誘捕或吹箭麻醉等方式試圖捕捉，但這群狗黨太過精明，一有人靠近立即四下逃散，目前還在努力中。

陳情民眾則不滿指出，已經有4個人被咬傷，狗命重要難道人命不重要？難道要等鬧出人命才能受到重視？

左側男子受狗黨圍攻差點跌倒，另一男子持掃把緊急救援成功。（截取自民眾提供影片）

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