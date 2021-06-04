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    竹東某小吃店讓熟客內用 賺不到300元、將罰至少3000元

    竹東鎮某小吃店因小失大，顧全了跟熟客的人情，卻招來重罰。（圖由竹東警分局提供）

    竹東鎮某小吃店因小失大，顧全了跟熟客的人情，卻招來重罰。（圖由竹東警分局提供）

    2021/06/04 12:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕小吃餐飲業者當心，千萬別因小失大，周全了熟客的舊情，卻跟自己的荷包過不去！

    新竹縣竹東鎮北興路上某小吃店業者，前（2）日因為2個經常去光顧的老客人入內用餐，2名熟客頂多花2、300塊點餐，卻因沒有外帶，在店內用餐被民眾檢舉，竹東警分局竹東派出所員警獲報趕到場發現屬實，開立稽查記錄表後，楊姓業者允諾會立刻改善，但仍將面臨前述餐費10倍以上的罰款！

    竹東分局表示，員警接到檢舉趕到場時，發現確實這個小吃店內有2個戴著口罩的客人坐在店內，他們面前的桌上就擺放著他們所點的菜餚，顯見2人確實有在小吃店內用餐。

    另外警方說，小吃店楊姓負責人坦承當時該店確實有在營業，2個又是熟客，想說應該沒有感染的問題，於是便宜行事。員警提醒楊姓業者目前防疫規定是限定只能外帶，不能提供現場飲食的，依法可罰3000元到1萬5000元不等。不要為了顧念舊情，結果賺了那區區2、300元，反而要被罰至少3000元的罰金。

    警方說，經員警勸導後，業者承諾會立刻改善，且在防疫警戒沒有下修前不會再有同樣的事情發生。

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    竹東鎮某小吃店因小失大，顧全了跟熟客的人情，卻招來重罰。（圖由竹東警分局提供）

    竹東鎮某小吃店因小失大，顧全了跟熟客的人情，卻招來重罰。（圖由竹東警分局提供）

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