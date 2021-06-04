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    越南應召站藏「人頭」月領40K 台南警：絕對追到幕後黑手

    警方逮捕吳姓男子後，一開始以為是負責人，豈料追查後懷疑他只是人頭，幕後還有老闆。（記者王捷攝）

    警方逮捕吳姓男子後，一開始以為是負責人，豈料追查後懷疑他只是人頭，幕後還有老闆。（記者王捷攝）

    2021/06/04 05:48

    ［記者王捷／台南報導］台南警方在2日攻破越南淫窟，逮捕10名越南籍應召女，昨日移民署全數拘留，同時警方也逮捕了在應召站內「租屋」的吳姓男子，起初警方誤認吳男是「老闆」，但他被逮時，手機正巧傳來一段話「不該說的別說」，讓檢警得知吳男只是月領40K的人頭，但他堅稱自己只是瓦斯工，最後因此被院檢認為有逃亡、串證疑慮羈押，警方今天則宣示，一定會辦到幕後黑手。

    警方在1日分兩批攻破了應召站，在整排應召女郎的隔間套房中，吳男很突兀的在其中租屋，警方當時認為吳男可能是這間應召站的負責人，雖然男嘴上不承認，但是有證據能顯示，吳男的工作疑似是替應召小姐購買保險套、潤滑液等消耗品。

    正當吳被逮捕時，他的手機突然傳來一則訊息，內容是教導吳男該如何應對警方問訊，同時不該說的不要說，檢警從中發現，吳男可能只是幕後老闆的「免洗人頭」，但吳男誆稱自己只是瓦斯工，房子是女兒幫他租的，是為了讓他方便他去大醫院看病，才在此處分租一間套房，回來就只有睡覺，根本不知道其他房間在「幹什麼」。

    警方查扣吳男的手機送往鑑識單位還原，並從吳男辯詞與證據發現，這間應召站的「人頭」月領4萬元，但即使證據擺在眼前，吳男仍說自己不知情，加重警檢對他的懷疑，檢察官視訊問訊，吳男回應鬼打牆，最後檢方以逃亡、串證為由向地院聲押，獲得南院同意。警方也強調，絕對會抓到幕後老闆。

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