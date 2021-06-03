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    首頁　>　社會

    台江大道車禍釀3死 A1事故較去年同期增加2件4人

    今天清晨台江大道發生火燒車事件，南市警察局長方仰寧在防疫記者會上指出，今年5月1日至6月3日的A1事故，已較去年同期增加2件4人。 （台南市政府提供）

    今天清晨台江大道發生火燒車事件，南市警察局長方仰寧在防疫記者會上指出，今年5月1日至6月3日的A1事故，已較去年同期增加2件4人。 （台南市政府提供）

    2021/06/03 17:36

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市台江大道今天（3日）凌晨發生火燒車意外，兩輛車發生追撞車禍後引發大火，車上3人不幸喪生，台南市長黃偉哲今天於防疫記者會上也對此意外表示相當遺憾，也懇切希望市民能遵守交通規則，避免不幸事件再次發生。

    此車禍事件發生在台江大道三段與海佃路四段路口，來往車輛車速很快，台南市警察局曾分析該處的車禍意外，發生原因多半在速度管理，即使警方一直有在取締超速違規，仍發生這次不幸的火燒車意外，抵達現場時，兩輛車已嚴重起火，車上3人都來不及逃生。

    黃偉哲表示，常聽到宣導說「十次車禍九次快」以及「酒後不開車」，市民朋友在駕駛時應注意速限，也要牢記酒後不開車、疲勞不開車的守則，這都是為了自己與家人的安全著想，這次發生不幸事件，除了深表遺憾，也請警察局相關單位加強預防宣導。

    警察局長方仰寧表示，或許因為疫情關係，大家情緒比較緊繃，經統計今年5月1日至6月3日的A1事故（人員當場或24小時內死亡之交通事故），較去年同期增加2件4人。他提醒市民應注意駕駛速度的管理，無論汽車或機車一定要按照速限，因為速度慢下來，就有足夠的反應時間，也不會造成嚴重的事故。

    其次，他也強調因疫情期間飲酒店都已經停業，但發現還是很多人在家裡喝酒，最近也取締了很多件在屋內群聚飲酒的事件，警察人員除了協助全面防疫之外，治安交通也沒有空窗期，所以仍會持續進行酒駕的取締，請民眾勿心存僥倖。

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