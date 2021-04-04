台鐵出軌》4歲罹難者陳小妹回家了！雪隧內車輛靠邊如「摩西分海」

警方鳴警報器、走路肩，護送罹難的陳小妹妹遺體返回桃園。（記者魏瑾筠翻攝）

2021/04/04 21:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台鐵太魯閣號408車次出軌釀重大傷亡，其中最小罹難者4歲陳小妹妹與其同時不幸罹難的36歲陳姓姑姑，今天下午在家屬陪同下，遺體由接體車運送返抵桃園，警方也協助開道，根據行車紀錄器畫面顯示，在通過雪山隧道時警車一路響鳴警報器，兩車道滿滿的車流均配合靠邊，如同「摩西分海」，各界協助讓罹難者在最短時間內送回桃園，願亡者安息，傷者儘早痊癒。

清明連假近尾聲，國道5號、蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）今天上午已出現北返車潮，雪隧南口下午則出現回堵，沿途車多雍塞，預估將塞到深夜，然而今天中午陳小妹及其陳姓姑姑遺體自花蓮出發返回桃園，全程195公里，由警方以前導車護送方式，僅花費3小時10分，協助家屬護送遺體到桃園殯儀館。

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桃園警方表示，此次太魯閣列車發生重大交通意外事故，警政署長陳家欽指示各縣市警察局、刑事警察局，全力投入執行「安家服務專案」，在第一時間查明罹難者身分後，即通報各縣市轄區員警，主動給予家屬最大的協助與最高的敬意，如有需求也可專車專人服務，接送家屬前往花蓮進行指認。

桃園警方說，這次事故中的罹難者，其中有2名為桃園市蘆竹區人，為儘速將大體接回讓亡者安息，並平撫家屬心情，桃園市政府警察局長陳國進也指示蘆竹分局，派員在今天下午專車前往宜蘭接回靈車。

負責此次任務的帶隊官、蘆竹分局警備隊長邱文成，於下午2點17分從桃園出發，並於下午3點33分與宜蘭縣政府警察局交通隊員警會合，交接靈車後，返程沿途時響鳴警報器行駛路肩，避開壅塞車陣，最後於下午4點42分抵達桃園殯儀館。

蘆竹警方表示，在這次不幸意外之中，警方對罹難者家屬悲痛心情感同身受，透過花蓮、宜蘭、桃園以及國道警察局等警局合作，讓亡者遺體能在最短的時間內返回家鄉，是警方向罹難者表達最高尊重敬意，也是向家屬致上哀戚之意，局長陳國進也指示分局，後續應繼續協助罹難者家屬，以社會關愛的心，撫平家屬的傷痛，並希望亡者能安息，傷者能儘早痊癒。

警方在雪隧內一路響鳴警報器，兩道車輛均配合靠旁成了「摩西分海」。（記者魏瑾筠翻攝）

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