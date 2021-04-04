台鐵出軌》願難了！生前想接爸爸去台北享福 孝子柯俊傑罹難

老家在卓溪鄉的柯俊傑（見圖）因搭上出軌太魯閣號8車，不幸罹難，父親得知訊息後昨晚一度悲傷到身體承受不了，送醫急救。（臉書截圖）

2021/04/04 20:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕26歲罹難者柯俊傑老家在花蓮縣卓溪鄉，他和姊姊在北部工作多年，獨居在老家的爸爸近日身體欠安，家人商討後決定讓柯俊傑回家帶爸爸到台北就醫，並且就近照顧「給爸爸享福」，每想到柯俊傑卻搭上這班出軌的太魯閣號，就再死傷最嚴重的8車，爸爸得知後悲傷過度送醫急救。玉里警分局表示，今天已主動聯繫家屬，隨時提供必要協助。

據了解，柯俊傑在台北從事家禽屠宰工作，警方詢問柯男表姐得知，柯和姊姊都很孝順，雖然長年在北部工作，卻掛心著家鄉父親的身體；柯俊傑姊姊也說，爸爸身體狀況不好，所以讓弟弟回家把爸爸帶回台北就醫，沒想到搭上了出軌太魯閣號的8車，白髮人送黑髮人。

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玉里警分局表示，事發後警方主動聯繫家屬提供協助，昨天晚間柯爸爸還因悲傷過度，造成身體急速脫水，被送到花蓮慈濟醫院就醫，警方得知柯爸爸的健保卡放在家中沒有隨身攜帶，立刻派警員幫忙返回家中取健保卡，把卡片送到花蓮慈濟醫院。

柯俊傑遺體修復後今天下午1點移靈回卓溪鄉清水部落老家，玉里警方也派巡邏車協助前導、殿後。警方表示，警方已啟動安家服務方案，提供必要協助，也盼家屬節哀。

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