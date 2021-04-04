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    廟會超量放鞭炮又逾時 高市警消開罰

    消防局到場勸導並開罰。（記者洪定宏翻攝）

    消防局到場勸導並開罰。（記者洪定宏翻攝）

    2021/04/04 14:18

    ［記者洪定宏／高雄報導］高雄市楠梓區後勁武聖宮3日舉辦廟會，陣頭遶境到左營區過程，燃放超量鞭炮及煙火，且已是深夜10點多，超過法定時間，飽受干擾的民眾憤而檢舉，警方及消防局獲報開罰。

    消防局指出，廟方違反高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，將裁處3萬元至15萬元；警方則依違反道路交通管理處罰條例，開出2張1200元至2400元的罰單。

    後勁武聖宮的廟會活動，引發網友議論；廟方透過媒體表示歉意，以後會留意相關規定與時限，避免造成民眾困擾。

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