燒很大！彰縣掃墓火災3天80件 救災勤務爆表

清明節公墓及雜草火警頻傳，彰化縣短短3天半就傳出80件掃墓火警，疑似掃墓引發的雜草火警也有37件，讓消防員疲於奔命。 （記者湯世名翻攝）

2021/04/04 12:20

〔記者湯世名／彰化報導〕燒很大！清明節4天連續假期，掃墓人潮紛紛出籠，公墓及雜草火警卻也頻傳，其中彰化縣從4月1日起到今天中午為止，短短3天半就傳出80件掃墓火警，疑似掃墓引發的雜草火警也有37件，讓消防員疲於奔命，所幸未傳出人員傷亡。

彰化縣消防局從4月1日就接獲多起與掃墓有關的火災，消防局救災指揮科消防員電話接到手軟，全縣4個大隊各個分隊消防員也都全副武裝出勤救災，隨處可聽到消防車「嗡嗡嗡」的警笛聲，這起公墓大火還未熄滅，那方又傳出雜草火警，適逢中南部嚴重缺水之際，消防局調派人力四處滅火，消防員疲於奔命，經常才剛救災完畢返隊，休息不到幾分鐘，就又接獲勤務出勤救災，有消防員就說：「麥擱燒啊！都快要過勞了！」

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消防局指出，今年清明節4天連假，不少人舉家出遊，提早動員掃墓，但也有不少人選擇昨天清明節掃墓，據統計，從4月1日起到今天中午為止，彰化縣共傳出80件掃墓引發的火災，疑與掃墓有關的雜草火警也有37件。消防局表示，去年同期掃墓火災共54件，今年暴增至80件，應予疫情舒緩及氣候乾燥，掃墓人潮較多所引發火災有關。

消防局提醒，掃墓火災勢必耗費龐大滅火水源，民眾務必遵守「4不2記得」：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚；另外還要記得滅餘燼、記得收垃圾。呼籲民眾掃墓減少使用火源，避免飛灰餘燼引燃雜草造成山林火災，同時要注意「人離火滅」原則，確實澆滅金紙餘燼。

清明節公墓及雜草火警頻傳，彰化縣短短3天半就傳出80件掃墓火警，讓消防員疲於奔命。 （記者湯世名翻攝）

清明節公墓及雜草火警頻傳，彰化縣短短3天半就傳出80件掃墓火警，消防局加強宣導小心火燭。 （記者湯世名翻攝）

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