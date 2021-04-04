台鐵出軌》釀禍包商李義祥50萬元交保 花蓮地檢抗告成功

義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌人造成48人死亡、198人受傷意外，負責人李義祥昨天以50萬元交保。（資料照）

2021/04/04 11:59

［記者王錦義／花蓮報導］義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌人造成48人死亡、198人受傷意外，負責人李義祥昨天以50萬元交保，花蓮地檢署不服提出抗告，臺灣高等法院花蓮分院今天上午開庭進行評議，高分院法官撤銷原裁定，發回臺灣花蓮地方法院另為適法的裁定。

花蓮高分院指出，本案工程從設計、施工到監造等一連串工項，究係何環節導致案發時緊臨鐵軌的本案工地便道欠缺重物滑落防護設施，責任歸屬為何，目前由檢察官刻正積極調查。佐以，本案工程施工期間有多數廠商參與施作，尚待調查釐清相關廠商及其他工程相關人員，對於本案重大死傷結果的影響度、作用力，及因果歸責關係。原裁定認被告與其他相關工程人員利害相反，湮滅罪證之虞不高，尚難認有敘明具體理由。

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其次，被告供述前後變遷不一，與證人所證不具整合性，參以，被告前有指示他人偽造文書的犯罪紀錄，原裁定對此節，未予適正評價，難認允洽。第三，關於逃亡之虞部分，本案死傷結果，甚為嚴重，被告可能面臨相當重的刑責及高額民事賠償責任，現有事業、財產可能化為烏有，加上趨吉避害，規避刑責的人性，本案逃亡的風險性，顯非一般過失致人於死案件可以相比擬。

花蓮高分院法官認為原裁定具保免予羈押，應審酌被告資力、家庭狀況等因子，綜合妥適判斷，原裁定關於以新台幣50萬元具保部分，未詳敘理由為何，有理由不備之疑；原裁定另諭知被告不得與相關人等接觸，但此幾無監督機制的替代性處分，為何足以解消、降低被告湮滅證罪的風險，原裁定就此部分未詳敘理由，亦難認為允洽。

義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌人造成48人死亡、198人受傷意外，負責人李義祥昨天以50萬元交保，花蓮地檢署不服提出抗告，高等法院花蓮分院今天上午開庭進行評議。（記者王錦義攝）

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