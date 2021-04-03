台鐵出軌》桃園市再增1人罹難 已4死30傷

台鐵408次太魯閣號出軌，罹難者家屬今天在法師帶領下，到事發現場招魂。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 23:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，設籍桃園市的乘客罹難者今晚再增1人，共計已4人死亡、30人受傷，桃園市新聞處長詹賀舜說，桃園市政府將先發放罹難者每人10萬元、傷者每人1萬元慰問金，其中3名罹難者是原住民，另有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施。

桃園市政府持續關注台鐵408車次太魯閣號出軌意外，昨晚7點30分先公布設籍桃園市21人乘車受傷、無罹難者，隨著情況越來越明朗，市府統計到昨晚間11點止，桃園市民2人罹難、30人受傷，今天上午11點、晚間10點，各再新增1人罹難，總計台鐵408車次太魯閣號出軌意外，桃園市民共4人罹難、30人受傷。

請繼續往下閱讀...

其中，蘆竹區營盤社區發展協會陳姓理事一家六口，也搭乘台鐵408車次太魯閣號到花蓮掃墓，遭遇不幸，他的女兒、孫女罹難，他與妻子、兒子、孫子目前仍在醫院治療中，消息傳回蘆竹區，讓平日與陳姓理事一同熱心從事社區服務的夥伴們，都非常震驚，齊心為陳姓理事一家人集氣祈福。

另外，家住龜山區的58歲李姓婦人與家人約好清明節連假到花蓮掃墓，平日與她同住的兒子、媳婦開車，她獨自搭乘台鐵408車次太魯閣號；八德區22歲曾姓女市民獨自搭乘台鐵408車次太魯閣號，準備到花蓮訪友，都不幸遇上死劫。

詹賀舜說，市府除了動員社工設法聯繫傷者當事人、罹難者家屬持續關懷，也將依特別慰問金發放原則，先發放罹難者每人10萬元、傷者每名1萬元慰問金。其中3名罹難者是原住民，另有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施，原住民行政局也將協助處理後續的喪葬等事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法