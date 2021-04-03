台鐵出軌》學者：不應抹殺台鐵努力 但須釐清責任、確實啟動改革

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，工程單位今3日進行事故車廂拖移作業。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 20:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕台鐵再次發生重大死傷事故，外界極度希望釐清責任，並實行改革。學者認為，雖然不應全盤抹殺台鐵在運輸上的努力，但對於事故，法律責任仍必須嚴謹釐清，而且後續的改革，包括上層的業務內容區分、民間資源引進，到細部的組織、文化、制度、員工、流程等都必須啟動，以回應社會期待。

淡江大學公行系主任陳志瑋就認為，沒有人希望看到這場悲劇，也不應因此抹殺台鐵上下在旅客輸運所付出的努力。儘管這次意外主因可能來自包商，但建議交通部及台鐵管理當局將此危機視為轉機，真正啟動社會期待已久的組織改革與轉型。

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陳志瑋說，雖不同部門或團體可能會施加不同的目標給台鐵，但台鐵務必將運輸安全當成改革的最高目標，也要當作未來組織營運的最高價值。一旦確立改革方向，再來就是組織，制度，員工和流程面的改造，更重要的是形成重視安全的文化，讓台鐵的百年風華繼續成為驕傲。

淡江大學公行系助理教授涂予尹則表示，從法律實務角度來看，台鐵與工程行間「委外」關係的法律性質還需要確認。整治邊坡可能不涉及公權力的委託，若非公權力委託，本案未來責任釐清焦點可能落在民法188條的僱用人責任、或189條的定作人責任的討論上，且必須進一步釐清台鐵是否有選任、監督或定作、指示上的過失等。

又從行政角度來看，涂予尹認為，台鐵就算在此個案可以免責，但其管理、組織文化上問題仍應該檢討，畢竟台鐵屬於行政機關類型，卻同時管理軌道又管理營運，而從國外如日本案例則可以發現，業務上的切分是清楚的，管理上才能做出更專業的規劃，故是否透過引進更多民間資源，讓業務經營更具效率等，都是台鐵需要認真思考的方向。

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