台鐵出軌》李義祥交保「搭賓士回家」 家屬怒罵：50萬太便宜他了

家屬氣得大罵「如果給我看到包商，要打死他」。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 19:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵工程包商義祥工業社吊卡車，因工地負責人疏忽導致滑落邊坡掉在鐵軌上，造成台鐵408次太魯閣號撞擊、51人死亡的慘劇，花蓮地檢署今向法院聲押負責人李義祥，但花蓮地院今開庭裁定50萬元交保、限制住居，交保後搭賓士車離開，在花蓮市立殯儀館的家屬聞訊都表示生氣！老家在玉里的罹難者姊姊說，那麼多罹難者的生命只值50萬元？根本太便宜他，這讓遭受痛苦的家屬們怎麼能接受？

這位不願具名的姊姊說，26歲的弟弟和她一起在北部工作，因父親身體不好，她和弟弟討論後決定讓弟弟回家帶爸爸到台北就醫，弟弟卻搭上這班出軌列車罹難。她說，車上有許多罹難者是年輕人，他們才幾歲？最小只有6歲，因為工地負責人的不小心，鬧出那麼多人命，「怎麼會好像只要拿出一筆錢交保，就能回家？」根本就是太便宜了，難道50條人命「一條只值1萬元」？

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姊姊說，「這問題再去問其他家屬，都會是一樣的答案」，要不是李姓負責人的過失，也不會有那麼多家庭破碎「這種痛苦，李義祥能體會嗎？」50萬元對一個「交保後搭賓士車回家」的包商負責人，根本不算什麼，她要求法律一定要好好制裁他。

另1位家屬則傷心表示，交保50萬元當然是很不合理，更是令人生氣、憤怒，但事情已經發生了「家屬再生氣又有什麼用」？他說，現在家屬只想好好沈澱自己心情、更珍惜身邊家人，相信「法律該面對的還是要面對」。

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