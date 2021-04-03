台鐵出軌》陳時中：感謝醫護人員在事故第一線檢傷分類

陳時中率指揮中心疫情監測組組長至周志浩、發言人莊人祥為此次台鐵408車次太魯閣號事故的罹難者與受傷者默哀1分鐘。（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/04/03 19:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕台鐵408次太魯閣號昨天上午在花蓮清水隧道東正線上，疑似遭未拉手剎車溜逸的工程車撞擊導致出軌，釀成51人死亡、178人輕重傷。衛福部長陳時中今天上午陪同總統蔡英文赴花蓮探訪傷者，他說，這次事故感謝很多醫師趕赴事故現場協助檢傷分類，讓民眾依受傷程度不同送不同醫院，得到最及時的治療。

陳時中今天傍晚6點30分舉行指揮中心臨時記者會，宣布我國自COVAX疫苗分配平台首批採購的近20萬劑疫苗，將於明天由華航從阿姆斯特丹運抵台灣的好消息，記者會開始前，陳時中率指揮中心疫情監測組組長至周志浩、發言人莊人祥為此次台鐵408車次太魯閣號事故的罹難者與受傷者默哀1分鐘。

請繼續往下閱讀...

陳時中在記者會上也說，雖然和疫情無關，但這次到花蓮探訪後，觀察傷者情況非常兩極，也就是說在特定的第8節車廂死傷非常慘重，甚至有些罹難者的大體支離破碎。

陳時中說，這是非常慘痛的教訓，而花蓮的醫療系統和救災系統處理此次事故彼此連結非常好，尤其感謝許多醫師趕赴第一線協助檢傷分類，讓病患都能得到及時的醫治。他指出，過去發生重大災難救治時，經常都會把傷者不分檢傷等級送往最大的醫院，導致該醫院可能一時量能無法負荷，這次則沒有類似情況發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法