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    台鐵出軌》高虹安：台鐵應面對管理疏漏 大刀闊斧改革

    立委高虹安說，當台鐵救災告一段落，檢討與改進的腳步刻不容緩。（資料照）

    立委高虹安說，當台鐵救災告一段落，檢討與改進的腳步刻不容緩。（資料照）

    2021/04/03 19:04

    〔記者陳昀／台北報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生半世紀來最嚴重死傷事故，民眾黨立委高虹安今晚發新聞稿表示，當救災告一段落，檢討與改進的腳步刻不容緩，她質疑，紀錄不良廠商為何還能承包政府工程？稽核評鑑機制是否失靈？台鐵應嚴正面對管理疏漏並大刀闊斧改革；另外，台鐵局長懸缺至今，無人敢領導、推託怕事的態度，難道能讓意外不再發生？

    高虹安質疑，一個包商工地主任的「無心疏失」，卻釀成如此大規模的傷亡事故，難道其中沒有任何管理問題與系統性風險該檢討？事故背後實在有太多被忽略的結構性沉痾與原本可避免的問題，包含紀錄不良、公安品質堪慮的廠商，為何能繼續承包政府工程？政府的稽核與評鑑機制是否已經失靈？

    高虹安直斥，儘管今天出問題是承包商，發包與管理稽核的鐵路局又怎可卸責？竟還傳出台鐵內部有幕僚建議將責任推給承包商和監造商，降低台鐵的責任與負評等訊息，人民絕對難以接受！台鐵應該嚴正面對自己的管理疏漏並大刀闊斧改革。另外，事故工程車所屬的「鐵路行車安全改善六年計畫」，今年1月就該完工，展延程序仍在進行為何可以施工？難道台鐵也要推是承包商的問題？

    高虹安也提及，2018年普悠瑪事故後臺鐵局長換人，前任局長張政源今年1月14日退休就由交通部次長祈文中代理至今，至今懸缺，無人敢領導、推託怕事的態度，就能讓意外不再發生？還是反而造成風險的增加？台鐵人事任命的延宕與推諉不前，這個政治責任請問是誰要來扛？還敢說有政府會做事？政府到底在哪裡？

    高虹安呼籲，台鐵及行政院公共工程委員會應限期提出過去10年內有紀錄不良、工安問題或有訴訟爭議之政府工程得標廠商名單，逐一檢視、重新審核，並徹底稽查進行中工程工安及工程品質；落實職安與工安風險態度的檢討與落實，工地旁未設置安全圍欄是這次意外中的一大疏漏，有圍籬造假前科的廠商一再知法犯法，為何台鐵對安全措施的落實與稽核如此漫不經心，當年普悠瑪案提出的上百項改善計畫又落實多少？

    高虹安提到，台鐵對於鐵道沿線淨空有明確責任，鐵軌附近的工地及邊坡是否有停車或堆放物資的明確規範或禁令？台鐵對鐵路周邊工地現場的實時監控顯有不足，是否能運用大數據與AI比對即時數據與影響，回報給行控中心與駕駛，增加風險管控程度與駕駛反應時間？政府是否願意採納學者建議並編列預算設置異物入侵系統警示？重新檢討站票販售機制？

    高虹安表示，她提出的許多都是長年累積的沉痾，一次次慘痛傷亡不斷提醒國人，我們還有很多事沒做，或者沒有做好，誠摯希望我們不再一次次經歷這樣慘痛的教訓、付出珍貴的國人同胞性命，卻一次又一次輕忽風險、疏於做出改變當中等待下一次悲劇降臨，願罹難者安息，持續為生者與家屬祈禱，當救災告一段落，檢討與改進的腳步刻不容緩！

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