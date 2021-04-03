台鐵出軌》第6節車廂發現半具遺體 罹難人數上修至51人

事故現場下雨，救難隊把握機會挺進第6車廂，試著助剩下的半具遺體回家。（記者王峻祺攝）

2021/04/03 17:42

上稿時間：17:08

更新時間：17:42

〔記者王峻祺、林欣漢／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌事故釀50死、178傷，下午上百名家屬前往事故地招魂，場面哀戚，未料現場下起大雨，搜救人員見狀不忍還有遺體卡在第6車廂內，不顧台鐵仍在進行軌道重建，帶著破壞器材再次挺進隧道內，希望能在今夜運出遺體「助祂返家。」花蓮地檢署檢察長俞秀端也證實，因發現第6車廂遺體，死亡人數暫時上修至51位。

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花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，第6節車廂有發現1具遺體，因為遭到車的重壓，已想方設法要把這具遺體移出來，目前找到遺體的名字有47位，指認完成有38位，除上午所述第4節車廂有發現部分下肢外，現在在第6節車廂下面也有發現一具遺體，因為遭到車廂重壓，目前要盡快移出，這2部分均完成DNA採檢並送去比對，現在暫時將死亡人數上修至51位。

由於事故現場雨勢不斷，增加鐵道重建施工難度，但台鐵人員依舊全數投入施工，想要盡快完成鐵道重建，吊掛出還卡在隧道內的3-8節車廂。

罹難者家屬上百人，今天下午至現場招魂，聲嘶力竭哭喊要逝去親人回家。一旁整裝待命的救難人員聞訊不忍，原要配合檢調「清完一節檢查一節」任務，但決定再試一次，提早挺進隧道內，試圖要將卡在第6車廂內的遺體帶出，儘早讓家人指認領回。

花蓮縣消防局表示，趁著天色還亮，再次帶著破壞器材進駐隧道，目前卡在第6節車廂底的遺體目視約有半具，但頭部被壓住，僅露出半身、手及腳，目前已採集手模送殯儀館比對，由於遺體被車軸覆蓋，增加救援難度，但會盡最大力量，助祂返家。

家屬在事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

家屬在事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

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