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    台鐵出軌》搬出30名罹難者 救難人員一番話讓網友淚崩

    許多救難人員參加太魯閣號救援行動，網友們相當感動。（資料照）

    許多救難人員參加太魯閣號救援行動，網友們相當感動。（資料照）

    2021/04/03 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，出軌釀成大量傷亡，紅十字會花蓮支會1名救難人員在臉書說出對罹難者的最後一番話，讓許多網友都哭了。

    救難人員曾文隆在臉書發文說，「躺在地板的三位，雖然讓你們一直等，但是最後我送你們出隧道了！白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦，白點點妹妹的爸爸，加油~希望你能放下；很潮流的阿嬤~抱歉...讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到；100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到。」

    曾文隆寫道，「泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了；還有最後的26位，我不知道你們的姓名，我希望你們能安心的走，現場我們都救出了，不要想太多，這裡我們處理，一路走好，拜託...也感謝花蓮縣內的熊貓們，你們的愛心，我們在現場都感受到了，謝謝你們。想感謝的人很多，希望各位都平安順遂。」

    許多網友見到這番話均潸然淚下，紛紛留言安慰救難人員，網友們提到「謝謝你們，辛苦了」、「救難英雄，感謝你、辛苦了！」、「感謝無私的救難人員，及醫療人員」、「感恩你們，謝謝你們，辛苦了」、「謝謝你們，英雄們辛苦了」、「謝謝你們的付出」、「真的辛苦你們了！也謝謝你們」。

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