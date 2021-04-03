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    台鐵出軌》遊覽車老闆揪甘心 免費接送傷患和家屬往返花蓮

    丁叮通運公司創辦人丁群峰愛心不落人後，在臉書上貼文免費到府接送傷患、罹難家屬往返花蓮。讓網友大讚：「揪甘心！」（記者林嘉東翻攝）

    丁叮通運公司創辦人丁群峰愛心不落人後，在臉書上貼文免費到府接送傷患、罹難家屬往返花蓮。讓網友大讚：「揪甘心！」（記者林嘉東翻攝）

    2021/04/03 16:29

    〔記者林嘉東／基隆報導〕台鐵408次太魯閣號昨天在花蓮清水隧道出軌，50人罹難；丁叮通運公司創辦人丁群峰愛心不落人後，昨立即在臉書上貼文免費到府接送傷患、罹難家屬往返花蓮，已有不少傷患與罹難者家屬打去詢問，讓網友大讚：「揪甘心！」

    台鐵408次太魯閣號出軌翻車事故釀重大傷亡，各界愛心不斷湧進，丁群峰昨天在臉書PO文，「有408班次乘客家屬或搶救人員滿10人以上，需要遊覽車前往事故區域或醫院，本公司提供免費遊覽車」丁群峰0966-812-786。

    網友看到丁臉書PO文後，「大讚老闆就是哪麼溫暖，那麼有愛！」、「揪甘心！」

    警消搶救傷患告一段落後，接下來就是事故現場清理與罹難乘客的後事。丁群峰說，媒體報導不少多數罹難者住在北部，罹難者家屬後續前往花蓮招魂、公祭，只要打到公司他都免費接送。

    去年4月間，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的時候，丁群峰的遊覽車隊也免費接送醫護人員往來高雄、台北等地醫院，愛心不落人後。

    丁群峰說，這次台鐵出軌造成重大傷亡，只要傷者、罹難者家屬打電話來，他就派車去接，若不滿10人；他就派九人座小巴前往接駁，不收一毛錢。

    「我自己也是台東人，可以體會台北、桃園等北部地方，往返花蓮、台東的不便。」丁群峰感傷說，「大家都是這島上的台灣人，不分你我他，秉持取之社會用之社會的精神，當同胞有出事，我就應該挺身而出！」

    丁群峰昨天在臉書PO文，「有408班次乘客家屬或搶救人員滿10人以上，需要遊覽車前往事故區域或醫院，本公司提供免費遊覽車」丁群峰0966-812-786。（記者林嘉東翻攝）　

    丁群峰昨天在臉書PO文，「有408班次乘客家屬或搶救人員滿10人以上，需要遊覽車前往事故區域或醫院，本公司提供免費遊覽車」丁群峰0966-812-786。（記者林嘉東翻攝）　

    丁叮通運公司創辦人丁群峰愛心不落人後，在臉書上貼文免費到府接送傷患、罹難家屬往返花蓮。讓網友大讚：「揪甘心！」（記者林嘉東翻攝）

    丁叮通運公司創辦人丁群峰愛心不落人後，在臉書上貼文免費到府接送傷患、罹難家屬往返花蓮。讓網友大讚：「揪甘心！」（記者林嘉東翻攝）

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