台鐵出軌》產經新聞矢板明夫：台灣很多基礎建設 感覺並不扎實

這兩日也赴花蓮事故現場採訪的日本產經新聞社台北支局長矢板明夫表示，同樣路線過去也曾發生重大事故，這件事讓他感受到台灣很多基礎建設，並不是非常的扎實。（記者叢昌瑾攝）

2021/04/03 16:04

〔記者吳書緯／台北報導〕台鐵408次太魯閣號昨日發生出軌事故，造成重大傷亡；這兩日也赴花蓮事故現場採訪的日本產經新聞社台北支局長矢板明夫表示，同樣路線過去也曾發生重大事故，這件事讓他感受到台灣很多基礎建設，並不是非常的扎實，而民進黨與國民黨對於國家基礎長期規畫「並沒有做的很多」。

時代力量今天下午在台北舉行「後疫情時代的印太戰略關係」國際講堂，邀請矢板明夫、台北醫學大學教授張國城、英國牛津大學國際關係博士汪浩等人講座，講堂開始前也為昨日台鐵事故死難者默哀一分鐘。

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甫從花蓮趕回台北的矢板明夫提到，以他個人想法「我覺得台灣事故非常多的」，同樣的鐵路線在2018年也發生出軌翻覆事件，18人死亡，昨天包車前往事故的路上，司機也提到哪個路段過去曾發生翻車事故造成傷亡，因此覺得台灣好像很多基礎建設，並不是非常扎實的感覺。

同樣是鐵路事故，矢板明夫以日本為例，2005年JR福知山線出軌事故後，執政的自民黨政府痛定思痛，推動「國土強韌計畫」，花了相當多的預算，將各方面進行整修，而這個計畫非常花錢，又得不到選票的工作，因為是把一般所有的工程做好，但是大家看不到，卻是把事故發生率降低。

矢板明夫提到，台鐵此次事故肇因是工程車滑落，但若是大的落石滑落也有可能造成同樣的事故，若當地修一段護欄或是圍牆的話，可能就不會發生，但做這些事情，可能都是「看不到又很花錢」的事情，但是真正留福於子孫的事情。

矢板明夫感嘆，不管是民進黨還是國民黨，對於台灣基礎長期規畫，其實並沒有做的很多，然而這是一個政黨需要做的事情，日本的經驗是可以提供台灣借鑒，相似的事故應該要越來越少，而3年前普悠瑪事故與此次的事故如此類似，執政黨要付非常嚴重的責任。

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