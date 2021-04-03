台鐵出軌》侯友宜探視新北傷者 市府另設太魯閣號翻覆意外救助專戶

新北市長侯友宜（左三）前往新店慈濟醫院，慰問轉院回到新北的傷者。（新北市政府提供）

2021/04/03 15:25

［記者何玉華／新北報導］台鐵408班次太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，造成重大傷亡，新北市民初估有73人傷亡，新北市政府今（3）日與全國行政機關及學校一同下半旗致哀，新北市長侯友宜也前往新店慈濟醫院探視轉院回到新北市就醫的市民，並致贈每人5000元慰問金。

由於有許多民眾詢問是否有相關捐款救濟管道，新北市府表示，除了中央將成立捐款專戶外，新北市有「好日子愛心大平台」，還有社會救濟會報將成立「太魯閣號翻覆意外救助專戶」，帳號為027038002803（台灣銀行板橋分行，需註明1100402太魯閣號翻覆意外案），市府一定會妥善轉交給所有的受害者，一起幫受害家庭度過艱難時刻。

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根據初步的比對分析，截至今天中午已得知新北市傷亡人數約73名，有12人死亡、61人受傷，其中36名傷者已出院。侯友宜也在今天早上前往新店慈濟醫院探視轉院回來的傷者。

昨天事故發生後，新北市特搜大隊在獲知意外現場需要協助後，立即出動，總計動員136人、41部車輛趕赴支援，由中央統一調度，負責搶救受創最嚴重的第7、8節車廂；侯友宜除指示特搜大隊全力協助，也提醒注意安全，並指示當時人在花蓮的副市長謝政達代表前往花蓮慈濟醫院慰問設籍或居住在新北市的傷亡者，各局處也成立關懷小組協助返回新北市就醫或往生者後事處理事宜。

悼念在太魯閣號意外中往生者，新北市府與全國各機關同步下半旗致哀。（新北市政府提供）

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