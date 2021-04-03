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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》1家3口回台東掃墓遇劫 她形容現場如夢魘

    40歲的張姓婦人，因為要與先生、4歲的孩子一起回台東掃墓，而搭上408車次太魯閣號，所幸3人都成功脫困。（記者林敬倫攝）

    40歲的張姓婦人，因為要與先生、4歲的孩子一起回台東掃墓，而搭上408車次太魯閣號，所幸3人都成功脫困。（記者林敬倫攝）

    2021/04/03 14:27

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］40歲的張姓婦人，因為要與先生、4歲的孩子一起回台東掃墓，而搭上408車次太魯閣號，不料，卻遇上翻車劫難，一家3口坐在第8車廂，所幸在消防人員的協助下，順利脫困，她因左手被割傷嚴重，住進花蓮慈濟醫院，張婦形容，車子本來很多人，一下子就全都不見了，現場宛如夢魘。

    張婦透過醫院轉述，表示一家人搭上車，本來都好好的，沒想到，事發時一瞬間人都不見了，有的還幾乎被壓扁，真的感覺很可怕，她當時左手被割傷，一直流血，但還是很關心家人的狀況，還好第一時間，先生與孩子都還醒著。

    她指出，先生站起來後，立刻打破車窗，不久，消防人員就趕到現場，協助將有100公斤體重的先生，抬出脫困，她與孩子也順利脫困，因為左手被割到，只能綁上止血帶，很慶幸能活下來，但看到現場躺在旁邊的人，一下子就恍神了，現在想來還心有餘悸。

    慈濟醫院說，抵達醫院的傷者，多數為第7、8節車廂的人，受有骨折等傷勢，院方已積極協助治療。

    另外，花蓮慈院夜班護理長涂炳旭，同時身兼花蓮特搜隊成員的身分，他事發時早上9點多，趕到事故現場救援，下午4點又趕回醫院值班，救治送到院事故傷者，義舉被形容為「不是在救人，就是在趕往救人的路上」，感動不少人。

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