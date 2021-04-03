為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵出軌》311恩情不忘！在台日本人：是報答的時候了

    有在台日本人坦言「口頭打氣實在辦不到」，自組志工隊願意前往現場協助，「現在是我們報恩的時候了！」。（圖取自「日台交流広場（台湾と日本）」臉書社團）

    有在台日本人坦言「口頭打氣實在辦不到」，自組志工隊願意前往現場協助，「現在是我們報恩的時候了！」。（圖取自「日台交流広場（台湾と日本）」臉書社團）

    2021/04/03 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生重大出軌事故，造成嚴重死傷，消息震驚國際，對此，有在台日本人坦言，「口頭打氣實在辦不到」，自組志工隊願意前往現場協助，「現在是我們報恩的時候了！」

    在台日本人中島健一於臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，「台灣のみなさん辛苦了～口頭打氣我實在辦不到，我們一群在台日本人除了金援、我們希望能有力出力，十位日本人等候差遣有需要請告知，我們募集物資就送過去現場，隨時都可以當志工。」

    不過，考量到現場救災工作正有序進行，中島健一強調，「不打擾為主，有需要幫忙請不要客氣，謝謝台灣陪我們渡過難關，現在是我們報恩的時候了。」據了解，中島健一於2017年放棄日本國籍，在台生根，他日前在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文說，他的阿嬤是2011年311地震下的福島受災戶，而他始終謹記阿嬤的教誨，感念台灣對日本伸出援手。

    許多人在日本的台灣網友看見中島健一的貼文，都相當感動地留言說，「真的真的謝謝！人在日本無法做什麼很難受，謝謝你們的溫暖！」、「謝謝您們，平常也都是坐這班列車回去的我，深感遺憾痛心」、「朋友，謝謝你」、「謝謝你們的善心」、「都過好久了還在報恩」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》慟！6歲小妹成最小罹難者 9歲姊姊腦部重創開刀
    2021/04/03 00:29

    台鐵出軌》慟！6歲小妹成最小罹難者 9歲姊姊腦部重創開刀
    台鐵出軌》乘客324名台東人 饒慶鈴赴花蓮殯儀館慰問家屬
    2021/04/02 23:44

    台鐵出軌》乘客324名台東人 饒慶鈴赴花蓮殯儀館慰問家屬

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    台鐵出軌》最後一袋屍塊送到殯儀館 只22人確認身分
    2021/04/02 23:11

    台鐵出軌》最後一袋屍塊送到殯儀館 只22人確認身分
    台鐵出軌》新北1幼兒園學童罹難 仍有5學生留院觀察
    2021/04/02 22:59

    台鐵出軌》新北1幼兒園學童罹難 仍有5學生留院觀察
    台鐵出軌》新北特搜134人馳援搜救 完成任務歸建
    2021/04/02 22:49

    台鐵出軌》新北特搜134人馳援搜救 完成任務歸建
    社會今日熱門
    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃
    2021/04/02 06:53

    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃

    台南警方涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾遭聲押
    2021/04/02 02:54

    台南警方涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾遭聲押

    調局丟毒案／蔡清祥：懲處絕不只這樣
    2021/04/02 05:30

    調局丟毒案／蔡清祥：懲處絕不只這樣

    這個調查官 上班開馬自達 下班駕600萬賓士
    2021/04/02 05:30

    這個調查官 上班開馬自達 下班駕600萬賓士

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播