台鐵出軌》311恩情不忘！在台日本人：是報答的時候了

有在台日本人坦言「口頭打氣實在辦不到」，自組志工隊願意前往現場協助，「現在是我們報恩的時候了！」。（圖取自「日台交流広場（台湾と日本）」臉書社團）

2021/04/03 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生重大出軌事故，造成嚴重死傷，消息震驚國際，對此，有在台日本人坦言，「口頭打氣實在辦不到」，自組志工隊願意前往現場協助，「現在是我們報恩的時候了！」

在台日本人中島健一於臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，「台灣のみなさん辛苦了～口頭打氣我實在辦不到，我們一群在台日本人除了金援、我們希望能有力出力，十位日本人等候差遣有需要請告知，我們募集物資就送過去現場，隨時都可以當志工。」

請繼續往下閱讀...

不過，考量到現場救災工作正有序進行，中島健一強調，「不打擾為主，有需要幫忙請不要客氣，謝謝台灣陪我們渡過難關，現在是我們報恩的時候了。」據了解，中島健一於2017年放棄日本國籍，在台生根，他日前在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文說，他的阿嬤是2011年311地震下的福島受災戶，而他始終謹記阿嬤的教誨，感念台灣對日本伸出援手。

許多人在日本的台灣網友看見中島健一的貼文，都相當感動地留言說，「真的真的謝謝！人在日本無法做什麼很難受，謝謝你們的溫暖！」、「謝謝您們，平常也都是坐這班列車回去的我，深感遺憾痛心」、「朋友，謝謝你」、「謝謝你們的善心」、「都過好久了還在報恩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法