台鐵出軌》蔡總統明赴花蓮慰問傷者

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總統蔡英文今天赴台鐵災害應變中心了解太魯閣號事故，明天將到花蓮探視、慰問傷者。（記者簡榮豐攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵太魯閣號列車今天上午在花蓮發生出軌重大事故，造成多人死傷，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌緊急應變指示相關單位投入救援，蔡總統在今天下午赴台鐵應變中心視察後，明天將赴花蓮慰問傷者，當面致意。
根據總統府今晚發布的行程，蔡總統預定明天上午9點10分抵達國軍花蓮總醫院探視台鐵太魯閣列車事故傷患，並陸續至花蓮慈濟醫院、衛福部花蓮醫院、門諾醫院向傷者探視致意。
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