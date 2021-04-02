男子酒後揮舞殺豬刀 壯警「泰山壓頂」秒制伏

二水鄉張姓男子日前酒後不斷咆哮，甚至拿起一把約25公分長的殺豬刀不斷揮舞，民眾嚇得趕緊報警。（記者陳冠備翻攝）

2021/04/02 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉張姓男子日前酒後不斷咆哮，甚至拿起一把約25公分長的殺豬刀不斷揮舞，民眾嚇得趕緊報警，警方到場後，張男卻作勢要切腹，警方隨即應變，揚言離開，並趁其不備以警棍揮落殺豬刀，一名體重破百員警，立即以「泰山壓頂」方式擒抱對方，令其不得動彈，而警方用計與身材優勢迅速制伏醉民，也獲得現場一片掌聲。

田中分局表示，二水分駐所警員江忠旺、林瑞銘昨（1）日早接獲衛生局通報，二水老街上有一民眾報案在家揚言要輕生，警方不敢大意，火速趕抵現場，到場後聽到屋內有咆哮聲，張姓民眾則在屋內喝酒，但張男一見警方，竟拿出1把長約25公分的殺豬刀，且不斷揮舞，員警勸其冷靜，張男仍不願放下刀械，甚至以切腹為由，要求警方離開，兩位員警未免張男失控自殘，決定假裝離去，但聯絡警力和救護人員在屋外支援。

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20分鐘後，張男準備騎車外出，見到警方後又拿起殺豬刀威脅警方離開，警方於是聲東擊西，趁機轉移張男注意力，江員見機不可失，立即持警棍擊打張男手腕，張男喊痛，殺豬刀隨即掉落，而體重有百公斤的江員再使出美式足球「擒抱」，將張男壓制在地，張男猶如遭泰山壓頂，完全無法動彈，最後束手就擒，依法保護管束，送到衛福部立彰化醫院就醫。

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張男持殺豬刀跟警方一度在二水老街上對峙。（記者陳冠備翻攝）

張男最後遭壓制，並由救護員送往醫院就醫。（記者陳冠備翻攝）

二水分駐所警員江忠旺體重破百，但懂得利用身材優勢，以「泰山壓頂」方式制伏醉民。（田中警分局提供）

二水分駐所警員林瑞銘利用聲東擊西技巧，制伏持刀醉民。（田中警分局提供）

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