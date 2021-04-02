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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》國民黨促運安會完整調查 究責改善

    台鐵408車次太魯閣號列車今天在花蓮清水隧道發生出軌意外，釀成重大傷亡。（記者王峻祺攝）

    台鐵408車次太魯閣號列車今天在花蓮清水隧道發生出軌意外，釀成重大傷亡。（記者王峻祺攝）

    2021/04/02 19:29

    〔記者施曉光／台北報導〕台鐵408車次太魯閣號列車今天在花蓮清水隧道發生出軌意外，造成慘重傷亡，國民黨晚間對事故中罹難者及家屬表達深切哀悼，期盼傷者早日康復，也對所有參與援救人員的辛勞表達敬意與謝意。

    國民黨說，除了為傷者祈福，也將督促運安會完整調查、究責改善，預防再次發生類似的重大交通事故。

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