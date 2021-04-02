台鐵出軌》現場宛如人間煉獄！特搜隊：有的少腿 有的少手

基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，仍持續搜尋殘破遺體中。（記者林嘉東翻攝）

2021/04/02 18:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕台鐵太魯閣號今天上午於花蓮發生出軌意外。基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，累計2個多小時，已搬出28具遺體，仍有遺體殘缺不全，持續搜尋遺失肢體中。

基隆市消防局特搜隊員逐一搬出罹難者遺體之後，在第3節車廂底部發現不少罹難者，由於被拋出車廂外後，遺體殘缺不全，有的少了腿、有的少了手。

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特搜隊員忍痛，在第3節車廂外試圖找尋罹難者遺失的肢體，努力替罹難者找到完整遺體，持續搜尋遺失的肢體中。

帶隊的副大隊長蘇元鏞指出，他們的任務除了找尋生還者外，協助將罹難者的遺體搬出；當他們挺進嚴重變形的7、8節車廂時，發現第6節車廂與第7節車廂已經脫離。

由於第7、8車廂嚴重變形，車廂已被擠壓到扭曲變形，找不到第7節車廂的走道，消防隊員只能從破裂的車窗爬進，將一具具遺體搬出。

蘇指出，罹難者遺體大多在擠壓變形的椅子間與變形的車體間；他們累計2個多小時陸續搬出28具遺體。

蘇表示，7、8節車廂內的屍體太多，若逐一搬至隧道北端，太耗費體力與時間，台鐵另從隧道南端闢一條工作車台，讓他們得以順利將28具遺體搬運出去。

台鐵太魯閣號今天上午於花蓮發生出軌意外後，基隆市長林右昌指示消防局全力協助救援。

基隆市消防局集結消防救災車輛6輛、16名特搜隊人員與5名義消，上午11時40分由副大隊長蘇元鏞帶隊前往支援搶救，下午2點一抵達，立即挺進嚴重變形的第7、8節車廂搜救。

基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，累計2個多小時，已搬出28具遺體，仍持續搜尋殘破遺體中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，仍持續搜尋殘破遺體中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局特搜隊人員陸續將罹難者遺體搬出後，暫時放置在前面未變形的車廂內。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，仍持續搜尋殘破遺體中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局特搜隊人員馳援，下午2點半挺進變形嚴重的7、8節車廂，馬不停蹄搬運罹難者遺體，仍持續搜尋殘破遺體中。（記者林嘉東翻攝）

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