台鐵出軌》9傷者送宜蘭：多人被壓椅子下 又有人疊壓在椅上

陳男、吳女一家4口送往羅東博愛救治。（記者蔡昀容翻攝）

2021/04/02 15:06

［記者蔡昀容／宜蘭報導］台鐵408次太魯閣號今天上午在花蓮清水隧道出軌，已知36人無生命徵象，近百人受傷，宜蘭縣目前收治9名輕傷傷患。第七車廂傷者說，隧道很暗，靠打破車窗離開車廂；第8車廂傷者則表示，很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓在上面，一個疊一個，很恐怖。

5名輕傷患者送往台北榮民總醫院蘇澳分院，其中的薛先生和太太要從台北車站搭火車回台東老家掃墓，卻遇上事故。

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薛先生坐在第七車廂，他心有餘悸的說，當時才剛瞇一下休息，結果聽到很大「蹦」一聲撞擊聲，車子開始失控，感覺是在用滑的，可能當時已經出軌。

薛先生說，現場很亂，隧道很暗，把車窗打破後，大家互相幫忙之下才爬出來，到旁邊一塊空地休息。

薛先生表示，外傳第七車廂很嚴重，不過他看是還好，第七車沒有翻，八有側翻，而第六、第七車廂間斷裂分離，第七跟八車變形；車廂人很滿，有些人站在車頭、車尾，可能他們比較嚴重。

4名輕傷患者送往羅東博愛醫院就治，意識都清醒，55歲陳男和吳女是夫妻，還有2名分別15歲、16歲女兒，其中15歲陳女傷勢無虞已辦理出院。

據了解，4人來自新北市，要去花蓮兩天一夜旅遊，坐在第8節車廂。吳女說，事故發生時正在睡覺，醒來就一片黑暗，到處都是煙霧，走出車廂發現到處都受傷倒地的民眾。

吳女說，很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓在上面，一個疊一個，現場還有很多小孩，很恐怖；被壓在下面的人，一開始叫他們還有回應，後來再呼喊，就沒有聲音了。

陳男、吳女一家4口送往羅東博愛救治。（記者蔡昀容翻攝）

5名輕傷患者送往台北榮民總醫院蘇澳分院。（記者蔡昀容翻攝）

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