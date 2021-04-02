為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵出軌》蘇揆急赴台鐵聽取簡報 下午將赴花蓮慰問乘客

    台鐵408次太魯閣號2日發生意外，行政院長蘇貞昌（中）由行政院秘書長李孟諺（左）、交通部次長王國材（右）陪同發表談話。（記者簡榮豐攝）

    台鐵408次太魯閣號2日發生意外，行政院長蘇貞昌（中）由行政院秘書長李孟諺（左）、交通部次長王國材（右）陪同發表談話。（記者簡榮豐攝）

    2021/04/02 14:33

    〔記者鄭瑋奇、李欣芳／台北報導〕台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今日下午緊急趕赴台鐵局緊急應變中心了解情況後，隨即將前往花蓮事故現場及醫院，給予受傷乘客最大慰問、給醫護加油、對罹難乘客家屬致意。

    蘇貞昌表示，他聽完現場指揮官交通部政務次長王國材報告，對於此意外感到非常遺憾，更對於罹難家屬、受害的乘客表示最大的歉意，同時要向國人同胞報告，這起不幸事故已知有35位乘客、1位司機員命危，有8位仍在變形車廂中，會盡快搶運出來，其餘81名傷者中有9人重傷送到各家醫院搶救中。

    蘇貞昌說，他也要轉達總統關切，第一，對搶救的乘客，要請相關醫院醫師、護理人員給予最大的治療，希望減少他們的傷害情況，要盡快讓他們恢復。第二，對往生者都有聯繫家屬，給予最好的相關安排，也指示內政部協助處理。第三，有關交通疏運，現在因為是清明連假期間，台鐵已有一線完全阻斷，剩西正線還能通車，請台鐵還是要維持運能，讓清明期間需要搭車旅客不會完全阻斷，並在現場搶救完成、證據及相關資料保存好後，將東正線盡快搶通。

    蘇貞昌說，對於其他地方是否有可能發生類似情況，也要求台鐵局立刻全面盤整、了解；相關責任（追究）會在搶救完成後進行。最後，請大家集氣為受傷乘客加油打氣、給工程人員支持與鼓勵。

    台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今日下午緊急趕赴台鐵局緊急應變中心了解情況。（記者簡榮豐攝）

    台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今日下午緊急趕赴台鐵局緊急應變中心了解情況。（記者簡榮豐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》太魯閣號重大意外 AIT臉書發文哀悼
    2021/04/02 14:29

    台鐵出軌》太魯閣號重大意外 AIT臉書發文哀悼
    台鐵出軌》中市整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命
    2021/04/02 14:27

    台鐵出軌》中市整備25名消防人員、搜救犬及救援車輛器材待命

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    台鐵出軌》花蓮檢警出動蒐證 帶回疑肇禍工程車公司負責人偵訊
    2021/04/02 14:21

    台鐵出軌》花蓮檢警出動蒐證 帶回疑肇禍工程車公司負責人偵訊
    險上太魯閣死亡列車 宋逸民等50藝人訂不到票逃過一劫
    2021/04/02 14:16

    險上太魯閣死亡列車 宋逸民等50藝人訂不到票逃過一劫
    社會今日熱門
    11歲女童癲癇發作當街咬傷爸爸手臂 警放下手邊勤務即刻救援
    2021/04/01 16:15

    11歲女童癲癇發作當街咬傷爸爸手臂 警放下手邊勤務即刻救援 影片

    上任後首公開露面！台南角頭陳建文出殯 四海幫新幫主率幫眾致哀
    2021/04/01 16:10

    上任後首公開露面！台南角頭陳建文出殯 四海幫新幫主率幫眾致哀

    超商偷拍長髮女裙底風光被抓包 警循線逮人
    2021/04/01 15:56

    超商偷拍長髮女裙底風光被抓包 警循線逮人

    綠島浮潛客跌倒嗆水亡 法院判業者及教練有罪
    2021/04/01 16:22

    綠島浮潛客跌倒嗆水亡 法院判業者及教練有罪

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播