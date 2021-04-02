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    查驗歹徒留下指紋？假特偵組差點騙走婦人200萬元

    假特偵組騙婦人提款200萬元驗指紋，郵局人員察覺有異報案，警方趕到婦人住處勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

    假特偵組騙婦人提款200萬元驗指紋，郵局人員察覺有異報案，警方趕到婦人住處勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

    2021/04/02 11:42

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市觀音區65歲張姓婦人，接到假冒特偵組的詐騙電話，對方佯稱她的郵局帳戶涉及販毒洗錢案，要求張婦將帳戶內的200萬元領出，供查驗是否留有嫌犯指紋，張婦信以為真前往郵局提款，行員察覺她神情有異，立即向大園警分局新坡派出所報案，經員警前往勸說，張婦才恍然大悟，自己遇到了詐騙集團，所幸辛苦存下的積蓄沒有被騙走。

    警方表示，張婦於昨天下午接到假冒特偵組的來電，佯稱她涉及一起國際販毒洗錢案，帳戶內存有的200萬元是贓款，要求張婦將錢領出來交給專門人員，比對是否有嫌犯的指紋，若不配合就要將她抓去關，張婦原本半信半疑，但上網查詢之後，發現確有這起販毒案件，於是信以為真，認為自己的帳戶遭到冒用，隨即依照指示前往郵局提款。

    張婦提款時神情慌張且金額龐大，行員察覺異狀向她關懷詢問，張婦僅說是要給2名女兒各100萬元生活費，其餘均不願多談且執意要領錢，行員擔心她遭到詐騙，藉口郵局內現金不足，只先讓張婦提領20萬元，同時向警方通報，張婦領完錢後隨即返家，等待假特偵組指示。

    新坡派出所警員江文來、黃光暐獲報，前往張婦家中了解，並以實際案例勸說，張婦聽聞後驚覺自己遇到詐騙，也感謝員警熱心幫忙，讓她保住辛苦存下的積蓄。

    假特偵組騙婦人提款200萬元驗指紋，郵局人員察覺有異報案，警方趕到婦人住處勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

    假特偵組騙婦人提款200萬元驗指紋，郵局人員察覺有異報案，警方趕到婦人住處勸阻。（記者鄭淑婷翻攝）

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