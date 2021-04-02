翁茂鍾澄清未追殺銀行員妻女 監委高涌誠反問：那你為何不撤告？

佳和實業董事長翁茂鍾被控藉訴訟追殺百利銀行（原巴黎銀行）經理諸慶恩，導致諸枉死，翁續向諸的妻女追討5億元，翁澄清，是諸的妻女自願承受訴訟，不是他要追殺，監委高涌誠則反問：「那你為何不撤告？」（資料照）

2021/04/02 08:35

〔記者謝君臨／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾被控藉訴訟追殺百利銀行（原巴黎銀行）經理諸慶恩，導致諸枉死，翁續向諸的妻女追討5億元。對此，翁近日透過媒體澄清，是諸的妻女自願承受訴訟，不是他要追殺。負責調查此案的監委高涌誠則反問：「那你為何不撤告？」高強調，承受訴訟是正當權益的防衛，不然翁可聲請一造辯論判決，「難道對方手要綁起來給你打？」

全案源於公懲會前委員長石木欽，被控長期與涉訟富商翁茂鍾不當接觸，還購買翁旗下公司股票獲利，監察院去年8月通過彈劾石，移送懲戒法院審理，調查也意外發現有眾多司法檢調高層涉入本案，如同現代版的「百官行述」，監院要求司法院及法務部續行追查；而其中另衍生出「銀行員之死」的案外案。

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監院調查，翁茂鍾旗下的怡華公司因進行衍生性商品交易，與百利銀行簽下1000萬美元本票，而後虧損連連，銀行向翁追討損失並聲請強制執行，翁則提起「確認本票債權不存在」的民事訴訟，而後翁的財務副總吳仙富向檢方自首，聲稱是他偽造有價證券，翁因而勝訴免遭執行，吳不到4個月就起訴、判刑2年並緩刑3年，外界質疑過程涉有重大不法。

另，時任百利銀行經理諸慶恩，則被訴在處理強制執行怡華公司千萬美元本票期間偽造定存單，提供給法院作為擔保。諸一審獲判無罪，二審判刑4月、緩刑3年，上訴最高法院期間，因諸死亡而改判不受理。高檢署已針對此案聲請再審。

對於被外界質疑逼迫吳仙富自首，還追殺諸的妻女，翁茂鍾3月25日透過媒體澄清，其主要論點有二，一是他沒能耐逼吳自首；其次則是澄清他沒有追殺諸的妻女，是對方自己要承受訴訟。對此，高涌誠說，他看到翁茂鍾廣告後的第一個感想是：「他就是避重就輕嘛」。

高指出，翁的說法是吳仙富未經董事會同意，私下找百利銀行操作衍生性金融商品，並以公司名義開出千萬美元本票給百利。高說，這部分我們無從反駁，一來吳已過世，二來案發至今已20幾年，我們無法看到當初的會議資料，但這並非調查重點，重點是在翁的訴訟過程中，看到司法人員與他密集接觸，且還買股。

至於翁澄清未追殺諸的妻女，高無奈表示，這內行人看了都會嘆一口氣，反問：「不承受訴訟難道要雙手綁起來被你打？」承受訴訟是他們正當權益的防衛，若非追殺，「那你訴訟為何不撤回？根本是倒果為因」。

高另引述網友說法，指翁的公司已免除千萬美金債務，實在沒必要再針對諸開出的可轉讓定存單，「這造成你什麼損害？且你請求到個人去，不是直接對巴黎銀行請求，這是大家都看不過去的地方」。

高強調，諸的妻女本來就要承受訴訟，若沒有承受會怎麼樣？根據民事訴訟法第178條，「當事人不聲明承受訴訟時，法院亦得依職權，以裁定命其續行訴訟」，如果還不承受，就是一造辯論判決，等於是「手綁起來給人家打嘛」。

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