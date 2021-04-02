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    首頁　>　社會

    台南警方涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾遭聲押

    2021/04/02 02:54

    〔中央社〕以筆記本掀起司法圈醜聞的佳和集團董事長翁茂鍾，因炒股案被判刑1年，在台南警方涉嫌包庇下，未實質易服勞動，南檢昨天傳喚偵訊，今天凌晨聲押翁茂鍾及已退休楊姓副所長。

    台南地檢署昨天清晨傳訊翁茂鍾、8名現職警員、5 名退休警員、翁茂鍾的秘書及南檢已離職及現職觀護佐理員等共17人，其中僅1人是證人，其他16人全是被告。

    南檢調查，翁茂鍾民國101年間因涉及共同炒作佳和股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，由台北地檢署囑託南檢執行，南檢則准予易服社會勞動，101年9月執行完畢。

    不過，高檢署檢察官日前重新檢視卷宗時，發現翁茂鍾竟在短短101年1月至9月間，就完成2196小時社會勞動，涉有執行不實，認為台南市警局麻豆分局官田分駐所未依規定執行，涉嫌包庇翁茂鍾。

    南檢連夜偵訊調查後，認為翁茂鍾和當時官田分駐所楊姓副所長同謀，翁茂鍾人未到，卻在相關督導與簽到表冊上有不實記載，讓翁茂鍾得以提前完成易服勞動。

    南檢訊後，認定翁茂鍾及已退休的楊姓副所長涉犯公務員登載不實，罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見。

    另外，當時官田分駐所徐姓警員、張姓警員（已退休）、曾姓警員、駱姓警員各以新台幣10萬元交保，南檢已離職的林姓觀護佐理員以8萬元交保。（編輯：陳正健）

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