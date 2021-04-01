小五學童上傳統漁獵課溺斃 老師們難過不已

仁愛鄉某國小五年級余姓男學童沈入靜止水域，消防人員潛入水中搜尋。（民眾提供）

2021/04/01 23:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉某國小五年級學生，今日首度到格拿里露營區附近水域上傳統漁獵課程，看耆老示範射魚，兩名學生跌入該靜止水域，其中1人被老師看到救起，另余姓男童跌入水中，3名老師和耆老在等待消防隊員來前，都下水想搜尋救人，但余童沈入3公尺深水底，消防人員找到時已無生命徵象，急救後仍不治。學校老師自責又難過，校方表示，漁獵課暫停，會全力協助家長料理學童後事。

這所仁愛鄉原住民國小，五年級學生今天上第3次傳統漁獵課，前兩次都在教室上課，今天下午首度到格拿里露營區附近的水域，由33歲擅於射魚的族人，在水中示範射魚，10名學生和3名老師在水邊觀看。

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校方表示，因耆老射魚技術好，漁獲很豐富，老師於是帶學生涉水到對岸撿木頭要生火烤魚，當時水深約到膝蓋，8名學生跟老師撿到木頭後走回來，但發現余姓學生和另一名學生未歸隊，於是趕緊走回對岸，在離涉水處較遠的地方，發現1名男學生伸手呼救，趕緊救上來。

該名學生表示，余姓學童掉進水中，老師趕緊報案，並在等待過程中與耆老動員到水中找尋，但因無法潛入水中，等到消防隊員到場潛水找尋，才在3公尺深的水中觸碰到余姓學童的身體，將他帶上岸後，余童已無生命徵象，經在岸邊做CPR仍回天乏術。

校方表示，余童很活潑天真，溺水意外發生後，老師們浸在水中半小時想救學生卻無法找到人，看到孩子走了非常難過，一直落淚不已。現在學校會全力協助家長料理後事，也會安撫同班學生的情緒。

余姓男學童被找到時已無生命徵象，經做CPR急救仍回天乏術。（民眾提供）

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