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    首頁　>　社會

    富商翁茂鍾9個月服完2196小時勞動？ 17人涉包庇造假被南檢傳訊

    富商翁茂鍾曾因違反證券交易法一案，被判刑1年確定，經准易服社會勞動執行完畢，不過，有多名公務員疑似涉嫌包庇翁茂鍾，在易服勞動執行的部分涉虛偽作假，南檢今傳喚涉案公務員到案。（資料照）

    富商翁茂鍾曾因違反證券交易法一案，被判刑1年確定，經准易服社會勞動執行完畢，不過，有多名公務員疑似涉嫌包庇翁茂鍾，在易服勞動執行的部分涉虛偽作假，南檢今傳喚涉案公務員到案。（資料照）

    2021/04/01 21:01

    首次上稿 20:09
    更新時間 21:01

    〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署調查富商翁茂鍾與司法人員不當交往案，發現翁茂鍾曾因違反證券交易法1案，被判刑1年確定，經准易服社會勞動執行完畢，不過，有多名公務員疑似涉嫌包庇翁茂鍾，在易服勞動執行的部分涉虛偽作假，隨即發交台南地檢署偵辦；南檢今傳喚17名涉案公務員到案，全案朝偽造文書等罪偵辦。

    翁茂鍾多年前涉嫌與股市名嘴「古董張」張世傑，一同炒作佳和股票，最高法院於2012年5月，以違反證交法判張世傑1年11月徒刑，翁茂鍾則判1年徒刑確定。

    翁茂鍾當年的有罪判決指出，因佳和公司當時需償還銀行貸款，翁茂鍾因而自2002年6月至9月底為止，指示他人出脫佳和股票以籌錢，張世傑則利用人頭炒作佳和，並散布佳和的不實利多消息。

    高檢署發交南檢偵辦偽造文書一案後，另指派11名檢察事務官協助偵查，查出2012年間，翁茂鍾曾因涉共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，而被高等法院判刑1年確定。

    當時負責執行的台北地檢署委託台南地檢署代為執行，翁茂鍾獲核准易服社會勞動，卻於2012年1月至9月間，將合計2196小時的社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實的情事。

    易服社會勞動6小時可抵刑期1日，實務上每日以不超過8小時為原則，以翁茂鍾短短9個月內即服完2196小時計算，初步換算每天勞動超過8小時，且須連續勞動270日，中間不能休息，才有辦法達成這不可能的任務，不過公務機關週休二日放假期間，通常不會安排易服社會勞動，檢方因而認定翁的執行速度太快，不合常理。

    高檢署調閱卷證並進行清查後，發現翁茂鍾與執行機構的相關涉案人員，疑涉偽造文書，將全案發交南檢偵辦。

    高檢署痛批，易服勞動制度竟遭翁茂鍾等有心人扭曲濫用，不肖公務員涉嫌刻意為翁茂鍾量身定做易服勞動，虛偽作假，逃避刑罰制裁，破壞制度，嚴重斲傷司法公信力，惡性重大，南檢必從嚴、從速偵辦，以維司法綱紀。

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