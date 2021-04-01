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    首頁　>　社會

    司法醜聞富商又爆18年前弊案 檢方：未搜索有約談

    紡織富商翁茂鍾在司法醜聞後，又傳出一起18年前的弊案，南檢正在調查中。（資料照，記者王捷攝）

    紡織富商翁茂鍾在司法醜聞後，又傳出一起18年前的弊案，南檢正在調查中。（資料照，記者王捷攝）

    2021/04/01 20:19

    〔記者王捷／台南報導〕紡織富商翁茂鍾以宴客、襯衫與部分檢警調與司法人員不當交往，他的「記事本」醜聞掀開司法醜聞，最近又傳有弊端與翁有關，約18年前他涉炒股案時聲請可易服勞役，但麻豆分局涉嫌明知翁沒有服勞役，卻讓他在簽到簿上簽名，有報導指出檢方為調查此事大動作搜索，不過檢方表示未有搜索行動，但有約談17人，目前正在調查中。

    據了解，翁茂鍾「筆記本」曝光後，相關單位仍循線追查，而其中一項弊案南檢調查多年，該案是翁茂鍾在2002年前與股票商人暗中炒股，並在媒體散布不實消息，高院以違反證交法及商業會計法等罪，2012年在判處1年徒刑可易服勞役。

    由於翁戶籍在台南，北檢委託南檢執行，當時是讓翁到麻豆分局官田分駐所執行勞役，沒想到翁茂鍾多次未到該處所，簽到簿上卻有翁的簽名，懷疑警方放水。

    對於多年前的案情，檢方認為這件案子還在調查中，不方便公開說明，但關於外界傳聞，只能表示並沒有搜索，不過有傳喚多名警察人員說明，鞏固相關證據，今日傳訊17人，還有函調資料，目前為止都還在訊問中；至於案件過了這麼久是否還有留下關鍵事證，檢方則表示，會盡量蒐集證據。

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