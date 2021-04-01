縱火燒死母親 彩券行少東出庭稱很後悔：槍斃我算了

彩券行少東林偉華縱火害死母親，今天在高院庭訊說，「很後悔，槍斃我算了」。（記者楊國文攝）

2021/04/01 18:03

〔記者楊國文／台北報導〕新北市新店36歲男子林偉華懷疑姊姊、父親在背後說他壞話，去年1月買汽油火燒自家彩券行，造成63歲母親逃避不及被燒死，姊姊也嚴重燒燙傷，而他躲到網咖，入住商旅。台北地院依殺害直系血親尊親屬、公共危險等罪判他17年徒刑，高等法院今天提訊林男首度開庭，律師指稱林男潑油點火是要「嚇唬」家人，並無殺人故意，法官崔玲琦訓斥林男，縱火造成母親被燒死、胞姊受傷及鄰居屋損，應該有懺悔才對啊，林男趕忙說，「我真的很後悔」，當時心想「犯下如此嚴重罪行，乾脆槍斃我算了」以謝罪。

律師庭末聲請傳喚林偉華父親、林姓證人獲准，律師指稱，證人林男事發時曾拿著水桶潑灑汽油救水，但潑水救火通常會造成火勢大面積延燒，足以證明林偉華無意害死母親。

請繼續往下閱讀...

高院今天下午3點40分提訊林偉華開庭，他委由律師答辯稱，依林偉華和證人證詞，林偉華之前有以潑灑汽油方式嚇唬家人的行為，可以證明他也是以潑灑汽油方式嚇唬姊姊，並無縱火之意，而是在姊姊攻擊他的頭部之後，因一時情緒激動，才會拿打火機點火。

法官崔玲琦追問，林男若拿打火機點繎汽油縱火，難道不是代表有殺人故意？律師答稱，林偉華是針對姊姊的身體點火，沒有殺人的故意。至於被指涉犯殺人未遂部分，只有傷害和重傷害的故意。

法官崔玲琦此時不滿被告林偉華孤坐被告席，卻一語不發，斥責他，「你應反省造成多麼重大的犯行，你的媽媽因為你而死亡、姊姊也嚴重受傷、鄰居也受到驚嚇及屋損，你應該要表達你的懺悔，包括對死去的母親、疼愛的父親、姊姊、鄰居感到多麼的抱歉才對，不是嗎？」、「你不應該只針對法律規定答辯要求輕判而已」。

林偉華略顯緊張地說，「我真的很後悔、也很抱歉」，當時心想「犯下如此嚴重罪行，乾脆槍斃我算了」。下次庭訊定4月22日上午10點50分。此案民事部分，一審判林偉華賠償父親和姊姊共654萬多元，鄰居屋損部分，國泰世華銀行也對林男求償，台北地院定4月13日宣判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法