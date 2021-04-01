桃園姊弟戀侶輕生 女死、男獨活

桃園情侶相約共赴黃泉，女死男獨活，警方報請桃檢檢察官、法醫相驗。（記者鄭淑婷攝）

2021/04/01 16:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市52歲車姓婦人與39歲林姓同居人在住處房間輕生，昨天（3月31日）下午車婦的哥哥返家後，察覺屋內有異狀、滿是煙霧等味道，衝進房赫見妹妹與林男雙雙倒臥，趕忙打119將2人送醫，但車婦已經明顯死亡，林男目前仍舊昏迷，在林口長庚醫院救治中，據悉，林男友因案被台中地檢署發布通緝中。

據悉，車婦近來精神狀況不佳，與林男商討一起離開，警方已報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，釐清車婦確切死因，目前暫時排除有藥物、加工自殺等問題。

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