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    首頁　>　社會

    都歷海岸民眾溺水 海巡、消防及衝浪客齊力救援

    都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）

    都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）

    2021/04/01 16:47

    〔記者黃明堂／台東報導〕今天下午將近3點，海巡第十巡防區指揮部接獲通報，於都歷海灘岸際前方海域有1名民眾溺水，立即派遣新港安檢所、金樽安檢所及第二機動巡邏站人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊派遣海巡艇前往協助救援。

    第一三岸巡隊指出，海巡人員抵達現場後發現溺者已由現場衝浪民眾及消防隊救起，同仁立即協助交通管制及配合消防隊員實施溺者搶救，並後送至成功分院救治。

    成功鎮都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）

    成功鎮都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）

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