都歷海岸民眾溺水 海巡、消防及衝浪客齊力救援

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）
〔記者黃明堂／台東報導〕今天下午將近3點，海巡第十巡防區指揮部接獲通報，於都歷海灘岸際前方海域有1名民眾溺水，立即派遣新港安檢所、金樽安檢所及第二機動巡邏站人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊派遣海巡艇前往協助救援。
第一三岸巡隊指出，海巡人員抵達現場後發現溺者已由現場衝浪民眾及消防隊救起，同仁立即協助交通管制及配合消防隊員實施溺者搶救，並後送至成功分院救治。
請繼續往下閱讀...
成功鎮都歷海灘下午傳出溺水案件。（海巡提供）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
4歲男童在餐廳戲水池溺斃 托兒所、餐廳老闆獲緩刑
婦溺斃台南公園水池 清查是失蹤急尋人口
e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
老翁掉愛河送醫急救 機車找到給家人的信
美麗灣溺斃少年遺愛 貧母將捐保險理賠節餘款
「神秘沙灘」曾釀5死 宜蘭縣府解禁部分水域活動
揪內鬼》調查局搞丟6.5公斤安毒 匿報1年竟是因「擔心究責」
桃園姊弟戀侶輕生 女死、男獨活
法官2度履勘認流浪貓確實影響生活 罵鄰居婦獲判免刑
檢舉魔人「蘇大媽」判刑5個月 今早到案服刑
高雄愛河發現男浮屍 家屬悲痛指認
2童被反鎖屋內 新住民媽媽急CALL警救援
熱門推播