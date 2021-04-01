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    執行署宜蘭分署4/6聯合拍賣 陳由豪317筆土地起標價20.5億

    法務部行政執行署宜蘭分署4月6日下午3點舉行「123聯合拍賣日」，圖為競標土地照片。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

    法務部行政執行署宜蘭分署4月6日下午3點舉行「123聯合拍賣日」，圖為競標土地照片。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

    2021/04/01 11:45

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］法務部行政執行署宜蘭分署4月6日下午3點舉行「123聯合拍賣日」，拍賣前東帝士集團總裁陳由豪在新北市雙溪區、萬里區、瑞芳區及基隆市七堵區合計317筆土地，最低拍賣底價約20億5720萬，另外還有運動飲料、沙士、水果刀、咖啡壺、電腦螢幕等物供民眾競標。

    陳由豪317筆土地歷經兩次流標、最低拍賣底價兩度打八折後，這次以20億5720萬左右價格起標；另外，還有拍賣新北市瑞芳區園山子路37號建物南方約500公尺處的林地，面積12萬9227平方公尺，權利範圍為100分之33，本次為第3次拍賣，底價下殺到544萬元。道路部分，宜蘭縣員山鄉慶安段765地號為同新路404巷、404巷1弄、2弄道路，同段809地號為同新路420巷、420巷1弄、2弄道路，持分均為12分之1，底價分別為15萬3600元及3萬720元。

    本次拍賣也有許多權利範圍全部為空地的物件，其中宜蘭縣冬山鄉鹿安一段928地號位於順安路240巷11號建物後方，底價為25萬6000元；蘇澳鎮國姓段136、247及241地號均在功明巷4號建物前，底價分別為15萬3600元、3萬5840元及61萬4400元。

    拍賣室位在宜蘭分署一樓（宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號），民眾可以前往現場投標或通訊投標，詳情可至行政執行署全球資訊網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http://www.ily.moj.gov.tw）查詢。

    因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）疫情，聯合拍賣會場有消毒酒精供民眾入場前消毒，請民眾配合量測體溫量並佩戴口罩。

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