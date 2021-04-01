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    內幕追蹤》蔡英文論文案為何只起訴彭文正？

    彭文正。（資料照）

    彭文正。（資料照）

    2021/04/01 10:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕總統蔡英文博士學位屢被節目主持人彭文正、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、台大名譽教授賀德芬等人質疑有假，台北地檢署查出蔡英文博士文憑為真，批彭為節目點閱率，以聳動言論貶損總統名譽，昨依加重誹謗罪起訴彭；外界質疑林、賀2人為何不起訴？內幕在於林環牆被認定已善盡查證義務，賀德芬則只是根據林環牆的調查報告提出合理懷疑。

    賀德芬、林環牆2人昨天獲不起訴之後，引來包括林環牆本人在內的質疑，為何只單獨起訴彭文正？檢方的理由則是，2人雖也曾屢次公開質疑蔡英文的學位有假，不過均是根據林環牆所製作的調查報告，而逐一就報告所提出的疑點而對學位的真實性發表合理懷疑。

    檢方認為，林環牆的報告雖與事實不符，但林環牆曾親赴倫敦政經學院閱覽論文，並向該校圖書館助理、學位證書產製室員工、法遵室主管、媒體關係室主管及大英圖書館的資料法遵主管等多人查證，因而認定他已善盡查證的義務。

    至於同樣是根據林環牆的報告提出質疑的彭文正為何會被起訴？檢方認為，彭文正曾是台大新聞研究所教授，也曾是「政經看民視」主持人，他在臉書及YouTube頻道「政經關不了」的言論，具有高度散播力及影響力。

    此外，彭文正指摘的對象為現任總統，內容關乎學術誠信，其言論應課以較高的查證義務，但是彭文正卻在蔡英文提出學位證明及其母校發聲明證實學位為真後，「在未進一步查證下，持續刻意曲解蔡英文提出的事證」，這才是彭文正被起訴的主要關鍵。

    檢方也直接在起訴書上點名彭文正，指彭惡意攻訐蔡英文的博士學位造假，動機顯然摻有「政經看民視」遭下架的怨懟，彭經營網路節目「政經關不了」，可依訂閱人數及觀看次數計算收益，在失去「政經看民視」的收益後，有藉激情、辛辣、聳動言論來增加網路頻道收益的意圖，而這些動機，也是檢方認定彭文正成罪的原因之一。

    彭文正得知被起訴後，則透過影片表示，「謝皇上隆恩，今天如果這個案子繼續停留在台北地檢署，因為偵查不公開，所以他就可以黑箱作業，結果簽結不起訴，那我們這個案子就沒了，那我們前面的佈局辛苦就沒了」。

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